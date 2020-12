BSC: VN-Index điều chỉnh và tạo nền giá quanh khu vực 970 điểm

Chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) đã công bố báo cáo nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 12, theo đó, BSC đưa ra 2 kịch bản về thị trường trong tháng cuối năm.

Kịch bản 1, VN-Index giữ được vị thế chủ yếu ở trên ngưỡng 1.000 điểm và hướng tới chinh phục ngưỡng 1.050. Các thị trường thế giới tiếp tục đi lên nhờ ảnh hưởng tích cực từ các thông tin thử nghiệm vaccine tại nhiều quốc gia. Xác suất xảy ra kịch bản này là không cao.

Kịch bản 2, VN-Index có sự điều chỉnh và tạo nền giá quanh khu vực 970 điểm nếu thị trường thế giới chuyển sang xu hướng giảm ngắn hạn và trạng thái rút ròng của khối ngoại trở nên tiêu cực hơn. Kịch bản này đánh giá có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Dự báo VN-Index tháng 12 của BSC.

P/E cuối tháng 11 ở mức 16,3, tăng mạnh so với mức 15,1 ở tháng 10, cao hơn 2,5% so với P/E bình quân 5 năm (15,9 lần) dù vậy vẫn khá thấp so với khu vực châu Á. BSC dự báo P/E VN-Index giảm về mức 16 trong Tháng 12.

Với kịch bản VN-Index đạt 970 điểm vào cuối tháng 12, dự báo vốn hóa giảm 3% và thanh khoản duy trì ổn định.

Nhà đầu tư có thể giảm bớt tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục và đợi những nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quanh 970 điểm để mua vào trở lại.

Cân nhắc nắm giữ lâu dài các nhóm cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận tốt như Ngân hàng, Bán lẻ, Bất động sản và nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ thông tin vaccine như Dầu khí.

Thận trọng trong quyết định giao dịch cổ phiếu khi xu hướng điều chỉnh tiềm năng chiếm trạng thái chủ đạo trong tháng 12. Thận trọng khi giao dịch phái sinh, nên giữ số vị thế mở ở mức vừa phải.

Nhóm Ngành Nguyên Vật liệu, Viễn thông và Ngân hàng tăng mạnh trong tháng 11. Ngành nguyên liệu dẫn đầu thị trường với mức tăng 22,8%.

Xét về P/E, hầu hết P/E các ngành đều tăng so đầu năm. Một số ngành có tốc độ tăng giá chậm hơn mức độ cải thiện lợi nhuận gồm Viễn thông, Tài chính, Ngân hàng. Những ngành còn lại đang có vận động giá vượt mức độ cải thiện lợi nhuận.

Các nhóm ngành có P/E dưới mức bình quân thị trường gồm Ngân hàng, Công nghệ thông tin, Dược và Y tế, Tiện ích cộng đồng. Đa số các ngành có P/B giảm so đầu năm ngoại trừ Nguyên vật liệu, Hàng tiêu dùng, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Vốn hóa tiếp tục có sự gia tăng so với thời điểm cuối tháng 10. Diễn biến thị trường đi đến giai đoạn cuối của xu hướng tăng trung hạn và manh nha chuyển sang trạng thái điều chỉnh.

Thanh khoản có chiều hướng tăng phản ánh tâm lý giao dịch trong thời điểm hiện tại vẫn đang tương đối lạc quan.