Rủi ro từ cuộc bầu cử Mỹ lên ngành Vật liệu xây dựng thế nào?

Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa có nhận định chính về kết quả kinh doanh 9 tháng 2024 cũng như những rủi ro từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với ngành Vật liệu xây dựng. Các công ty VLXD mà VCSC theo dõi đã công bố KQKD 9T 2024 trái chiều, khi HSG và NKG thấp hơn so với kỳ vọng, trong khi BMP phù hợp và HPG cao hơn nhẹ so với kỳ vọng. hơn so với kỳ vọng, trong khi BMP phù hợp và HPG cao hơn nhẹ so với kỳ vọng.

Thép: Trong số các nhà sản xuất thép, chúng tôi nhận thấy sản lượng thương phẩm tăng đáng kể theo năm khi nhu cầu trong nước và xuất khẩu phục hồi từ mức cơ sở thấp vào năm 2023.

Đối với các công ty hạ nguồn là HSG và NKG, mức cạnh tranh gia tăng từ thép Trung Quốc đã dẫn đến (1) sản lượng thương phẩm giảm so quý trước (đối với các nhà sản xuất hạ nguồn) và (2) biên lợi nhuận gộp giảm so quý trước. VCSC cho rằng biên lợi nhuận gộp giảm so quý trước là do giá HRC toàn cầu giảm trong quý 3 và hiệu suất hoạt động giảm, khí chi phí cố định trên mỗi sản phẩm tăng.

VCSC lưu ý rằng, với xu hướng giá HRC giảm, biên lợi nhuận của các công ty sản xuất thép hạ nguồn thường giảm khi chênh lệch giá giảm, do giá bán trung bình đầu ra giảm (vì thường được điều chỉnh dựa trên giá giao ngay) so với chi phí vật liệu đầu vào tương đối cao (do hàng tồn kho trước đó được mua với chi phí cao hơn). VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh giảm đối với dự báo của VCSC cho cả 2 cổ phiếu. LNST sau lợi ích CĐTS năm tài chính 2024 của HSG chỉ hoàn thành 65% dự báo năm tài chính 2024 của VCSC và LNST sau lợi ích CĐTS 9T 2024 của NKG đạt 65% dự báo năm 2024 của VCSC.

Đối với HPG, sản lượng thương phẩm trong quý 3 giảm so quý trước, dẫn đến biên lợi nhuận ròng mảng thép giảm nhẹ so quý trước từ 8,0% xuống 7,8% do hiệu suất hoạt động thấp hơn, khiến chi phí cố định trên một đơn vị thương phẩm tăng. VCSC lưu ý rằng giá đầu vào (chủ yếu là quặng sắt và than cốc) giảm nhanh hơn so với giá đầu ra (chủ yếu là thép xây dựng và HRC) trong quý 3/2024 và HPG không ghi nhận chi phí dự phòng hàng tồn kho trong quý 3/2024.

Nhìn chung, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng nhẹ đối với LNST sau lợi ích CĐTS khi KQKD trong 9T 2024 hoàn thành 75% dự báo hiện tại, với lợi nhuận từ thép cao hơn nhẹ so với dự kiến (đạt 74%) và kết quả khả quan của mảng BĐS (đạt 87%).

VCSC kỳ vọng lợi nhuận tăng so quý trước trong quý 4/2024 do sản lượng thép thương phẩm cao hơn, được thúc đẩy bởi mùa cao điểm cho hoạt động xây dựng vào cuối năm, đặc biệt là đối với phát triển cơ sở hạ tầng. Từ đó, sản lượng thương phẩm tăng sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận. Ngoài ra, vì doanh thu ròng thép 9T 2024 tăng vượt dự báo của VCSC, trong khi sản lượng thương phẩm giảm, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng cho dự báo giá thép trung bình hiện tại của VCSC.

Ống nhựa: BMP báo cáo LNST sau lợi ích CĐTS quý 3 tăng trưởng mạnh, đạt mức 39% so cùng kỳ, được thúc đẩy bởi mức phục hồi 52% so cùng kỳ về doanh thu ròng từ mức cơ sở thấp của năm ngoái (do thị trường BĐS phía Nam dần phục hồi). Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ so quý trước từ 43,8% xuống 43,1% nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục của công ty, khi giá nhựa PVC đầu vào tiếp tục ở mức thấp do nhu cầu xây dựng từ Trung Quốc khá thấp.

Do đó, LNST 9T 2024 vẫn ở mức cao, ổn định so với mức cao kỷ lục trong năm ngoái và phù hợp với dự báo hiện tại của VCSC (đạt 74% dự báo năm 2024). KQKD khả quan trong 9T 2024 càng củng cố thêm quan điểm của VCSC về mức chia cổ tức tiền mặt cao trong 12 tháng tới (khi BMP chi trả gần 100% lợi nhuận), ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với lợi suất 9,2% ở mức giá thị trường hiện tại là ~130.000 đồng/cổ phiếu.

Rủi ro từ cuộc bầu cử Mỹ lên ngành Vật liệu xây dựng thế nào?

Đối với các công ty thép trong danh mục theo dõi của VCSC (bao gồm HPG, NKG và HSG), VCSC kỳ vọng cuộc bầu cử sẽ có tác động hạn chế đến tổng sản lượng thép xuất khẩu, do sản lượng xuất khẩu sang Mỹ của các công ty nêu trên chỉ chiếm dưới 10% tổng khối lượng xuất khẩu.

Tuy nhiên, sự gia tăng bảo hộ thương mại của Mỹ đối với các nước xuất khẩu thép lớn như Trung Quốc có thể sẽ khiến quốc gia này tăng cường khẩu thép sang các thị trường khác, từ đó gây áp lực giảm lên giá thép toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc đồng USD tăng giá cũng sẽ làm tăng chi phí nguyên liệu đầu vào của các nhà sản xuất thép do họ đang phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu đầu vào (ví dụ: quặng sắt và than cốc cho HPG).