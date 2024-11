Cận cảnh nhà cổ trăm cột bằng gỗ quý 5 năm mới hoàn thiện

Tọa lạc tại xã Long Hựu Đông (huyện Cần Đước, tỉnh Long An), nhà trăm cột là một trong những địa chỉ thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Traveloka Bà Trần Thị Ngỏ - chủ nhà cho biết, ngôi nhà cổ được ông nội bà (ông Trần Văn Hoa là người giàu có nổi tiếng của Long An) xây, chạm khắc tinh xảo. Ảnh: Thamhiemmekong Khoảng năm 1890, ông Hoa tự tìm đến Huế, thuê một đội thợ giỏi khoảng 15 người về Long An làm nhà. Ông cũng đi khắp nơi tìm mua các loại gỗ quý như cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật, căm xe... về làm nhà. Ảnh: Thamhiemmekong Sau 2 năm xây dựng, 3 năm chạm trổ, ngôi nhà chính thức hoàn thiện. Gọi là nhà trăm cột nhưng thực tế có đến 120 cột, gồm 68 cột chính (tròn) và 52 cột phụ (vuông) vô cùng vững chãi. Ảnh: ThamhiemmekongNgôi nhà có tổng diện tích 882m2 và không gian vườn rộng 4.044m2, tạo nên tổng quan rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Traveloka Từ phần thân, cột cho đến nội thất trong nhà đều sử dụng chất liệu gỗ quý hiếm như: cẩm lai, gõ đỏ, gõ mật,... Ảnh: Thamhiemmekong Bên cạnh đó, mái nhà dùng chất liệu ngói âm dương đặc trưng của truyền thống Việt Nam xa xưa, tạo nên tổng quan nét đẹp cổ kính. Ảnh: Kienviet Nhà gồm có hai phần: phần trước là phần nội tự – ngoại khách, phần sau là phần để ở và sinh hoạt. Mặt chính căn nhà quay về hướng Tây Bắc, quanh nhà có sân rộng dùng để phơi lúa, bột. Ảnh: Thamhiemmekong Các chi tiết chạm khắc tinh tế, tỉ mỉ, sáng tạo và có sự kết hợp giữa phong cách Huế, Nam Bộ và mỹ thuật phương Tây. Ảnh: Baolongan Các bức hoành phi sơn son thếp vàng được treo trang trọng tại gian giữa. Ảnh: Kienviet Bộ trường kỷ quý đặt ngay gian chính để tiếp khách hàng ngày. Ảnh: Thamhiemmekong Các vật dụng quý giá trong nhà đều có tuổi đời hàng trăm năm, hầu hết làm bằng gỗ quý. Ảnh: TravelokaCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

