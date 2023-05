Bông Bạch Tuyết dự chi hàng trăm tỷ gửi ngân hàng và đầu tư chứng khoán

Ngày 20/6, CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên bàn về kế hoạch năm 2023 với tổng doanh thu 184,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5,45 tỷ đồng.

So với năm 2022, Bông Bạch Tuyết đặt chỉ tiêu doanh số bán hàng tăng trưởng 10% và lợi nhuận gấp 3,4 lần với sản phẩm trọng tâm là bông tẩy trang và khẩu trang.

Theo Bông Bạch Tuyết, công ty đặt kế hoạch dựa trên nhận định năm 2023 nền kinh tế trong nước dự báo nhiều khó khăn, thách thức nhưng cũng nhiều triển vọng.

Về kế hoạch đầu tư tài chính, năm 2023 Bông Bạch Tuyết sẽ chi 120 tỷ đồng gửi tiết kiệm và cho vay, còn 11 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu. Từ đó công ty dự kiến thu từ cổ phiếu là 500 triệu đồng và thu lãi tiền gửi và cho vay là 14,34 tỷ đồng. Hai chỉ tiêu này trong năm 2022 đã mang về cho Bông Bạch Tuyết khoản thu lần lượt là 2,76 tỷ và 11,8 tỷ đồng.

Năm 2022, Bông Bạch Tuyết thực hiện được 167 tỷ đồng tổng doanh thu, đạt 92% kế hoạch và tăng gần 10% so năm 2021. Lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,44 tỷ đồng, chỉ bằng 11% kế hoạch năm và giảm 77% so năm trước.

Theo Bông Bạch Tuyết, sở dĩ lợi nhuận 2022 giảm do chi phí sản xuất tăng cao do giá nguyên, nhiên liệu tăng đột biến do xung đột vũ trang và cấm vận giữa các quốc gia trên thế giới. Việc lưu thông hàng hoá bị kiểm soát chặt chẽ làm tăng chi phí vận chuyển, trễ nãi chuỗi cung ứng, giá thành đội lên rất cao.

Thêm vào đó, kinh tế thế giới lại bắt đầu rơi vào thời kỳ suy thoái, lạm phát tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nhu cầu mua sắm giảm mạnh. Sản phẩm khẩu trang giảm mạnh và cạnh tranh gay gắt do các doanh nghiệp giải tồn cắt lỗ.

Ngoài ra, sau đại dịch Covid, Bộ Y tế thắt chặt hơn về giá và chính sách thầu. Giá áp thầu lấy cơ sở từ những năm 2020-2021 trong khi giá nguyên liệu tăng bình quân 40% trong khi tỷ lệ lợi nhuận cho hàng thầu rất thấp.

Sản phẩm của Bông Bạch Tuyết

Hiện dự án nhà ở số 1 Nguyễn Văn Sáng của Bông Bạch Tuyết vẫn đang bị tạm dừng theo chỉ đạo của UBND TPHCM. Tổng số tiền thu được tính đến thời điểm này là 11,5/12,5 tỷ đồng.