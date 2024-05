Bình Dương: Thổ An Khang một ngày trúng 3 gói xây dựng tại Thuận An

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang (địa chỉ tại phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2013 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Bạch Văn Giỏi.

Theo tìm hiểu của PV, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016 đến nay với 30 gói thầu, trúng 28 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 53 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 45 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 7,4 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thất nhất khi tham gia đấu thầu khoảng 99,93%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 96,33%.

Là nhà thầu địa phương nên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang thường tham gia dự thầu và trúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Quyết định 204/QĐ-KT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng thuộc dự án Kiên cố hóa rạch Vàm Bà Thả. Nguồn MSC

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh, trúng 10/11 gói thầu, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư đấu thầu Trí Việt, trúng 6/6 gói thầu, tổng trị giá hơn 13,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh, trúng 3/4 gói thầu, tổng trị giá 13,3 tỷ đồng...

Mới đây (22/4/2024), nhà thầu được Phòng Kinh tế thành phố Thuận An phê duyệt Quyết định 204/QĐ-KT công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng thuộc dự án Kiên cố hóa rạch Vàm Bà Thả. Duy nhất Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thổ An Khang dự thầu và trúng với giá 8.029.000.035 đồng (giá gói thầu 8.029.281.053 đồng, tiết kiệm 281.018 đồng)

Một ngày trúng 3 gói thầu tại Phòng Kinh tế thành phố Thuận An

Theo tìm hiểu của PV từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 30/6/2023 đến nay, nhà thầu được ghi nhận tham gia và trúng 9 gói thầu trong đó có 2 gói do UBND phường Vĩnh Phú làm chủ đầu tư, còn lại 7 gói đều do Phòng Kinh tế thành phố Thuận An làm chủ đầu tư. Trong đó ngày 21/8/2023, nhà thầu này được Phòng Kinh tế thành phố Thuận An phê duyệt trúng liền 3 gói thầu thi công xây dựng, cụ thể:

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 447/QĐ-KT. Nguồn MSC

Ngày 21/7/2023, UBND TP Thuận An phê duyệt KHLCNT Sửa chữa bờ bao rạch Mương Đỏ tại Quyết định 3412/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 799.670.420 đồng. Gói thầu Chi phí xây dựng có giá 647.826.121 đồng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thổ An Khang được phê duyệt trúng thầu với giá 647.500.000 đồng thực hiện 30 ngày (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 449/QĐ-KT)

Quyết định phê duyệt KQLCNT số 448/QĐ-KT. Nguồn MSC

Ngày 21/7/2023, UBND TP Thuận An phê duyệt KHLCNT Sửa chữa bờ phải, khai thông đoạn suối Cát (Từ Gói thầu 10 đến rạch Mương Đỏ) tại Quyết định 3413/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 1.998.237.994 đồng. Gói thầu Chi phí xây dựng có giá 1.698.644.499 đồng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thổ An Khang được phê duyệt trúng thầu với giá 1.698.500.000 đồng thực hiện 30 ngày (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 448/QĐ-KT).

Ngày 26/12/2023, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu đã phê duyệt Quyết định 639/QĐ-UBND phê duyệt KQLCNT gói thi công xây dựng cho Liên danh công ty TNHH TMDV XD Thổ An Khang và công ty TNHH MTV TK&XD Phúc Hoàng Thành trúng thầu với giá 7.473.000.000 đồng. Nguồn MSC Ngày 25/7/2023, UBND TP Thuận An phê duyệt KHLCNT Sửa chữa, khai thông dòng chảy đoạn Suối Cát (từ Quốc lộ 13 đến Cầu Trắng) tại Quyết định 3472/QĐ-UBND với tổng mức đầu tư 2.798.691.776 đồng. Gói thầu Chi phí xây dựng có giá 2.378.185.569 đồng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thổ An Khang được phê duyệt trúng thầu với giá 2.378.000.000 đồng thực hiện 30 ngày (Quyết định phê duyệt KQLCNT số 447/QĐ-KT)...

Hiện nay, nhà thầu đang thực hiện gói thầu thi công xây dựng có giá 7.474.156.873 đồng thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Vĩnh Phú 23 do Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Phú làm chủ đầu tư. Ngày 26/12/2023, bà Nguyễn Thị Ngọc Châu đã phê duyệt Quyết định 639/QĐ-UBND công bố KQLCNT gói thi công xây dựng cho Liên danh công ty TNHH TMDV XD Thổ An Khang và công ty TNHH MTV TK&XD Phúc Hoàng Thành trúng thầu với giá 7.473.000.000 đồng thực hiện 120 ngày bắt đầu từ 8/1/2024.