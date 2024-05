Bình Dương: Thổ An Khang “một mình một ngựa” trúng gói thầu hơn 8 tỷ

Tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu bằng 0

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án Kiên cố hóa rạch Vàm Bà Thả, được UBND TP. Thuận An (tỉnh Bình Dương) đầu tư hơn 9,086 tỷ đồng; nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Dự án được UBND TP. Thuận An phê duyệt tại Quyết định số 6644/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; giao Phòng Kinh tế TP. Thuận An chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu; Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh mời thầu.

Quyết định phê duyệt KQLCNT. Nguồn MSC Thông báo nhà thầu trúng. Nguồn MSC

Gói thầu thi công xây dựng, thuộc Dự án Kiên cố hóa rạch Vàm Bà Thả, được Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh mời thầu ngày 3/4, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.

Ngày 22/4, Phòng Kinh tế TP. Thuận An phê duyệt Quyết định số 204/QĐ-KT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang trúng thầu với giá 8.029.000.035 đồng (giá gói thầu 8.029.281.053 đồng, tiết kiệm 281,018 đồng tương đương với 0,003 đồng).

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang (địa chỉ tại phường Lái Thiêu, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2013 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Bạch Văn Giỏi.

Theo tìm hiểu của PV, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016 đến nay với 30 gói thầu, trúng 28 gói, 1 gói chưa có kết quả, 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 54 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập gần 47 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 7,4 tỷ đồng; tỷ lệ chào giá thất nhất khi tham gia đấu thầu khoảng 99,93%; tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so giá dự toán khoảng 99,9%.

Là nhà thầu địa phương nên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang thường tham gia dự thầu và trúng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đơn vị là khách hàng của một số bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn công nghệ xây dựng Quang Minh, trúng 10/11 gói thầu, tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng; Công ty TNHH Đầu tư đấu thầu Trí Việt, trúng 6/6 gói thầu, tổng trị giá hơn 13,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Quản lý xây dựng Hưng Thịnh, trúng 3/4 gói thầu, tổng trị giá 13,3 tỷ đồng.

Năm 2024, đơn vị được ghi nhận đã tham gia và trúng 1 gói thầu.

Năm 2023, công ty trúng 8 gói thầu, thực hiện tại Bình Dương, thì có tới 6 gói thầu do Phòng kinh tế TP. Thuận An làm chủ đầu tư.

Công ty đang thực hiện:

Gói thầu thi công xây dựng, trị giá 7,473 tỷ đồng (giá gói thầu 7,474 tỷ đồng), thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo đường Vĩnh Phú 23, do UBND phường Vĩnh Phú làm chủ đầu tư;

Gói thầu thi công xây dựng, trị giá 1,6 tỷ đồng (giá gói thầu 1,601 tỷ đồng), thuộc Dự án Sửa chữa bờ bao, đoạn rạch Vàm Búng do Phòng kinh tế TP. Thuận An làm chủ đầu tư;

Gói thầu chi phí xây dựng, trị giá 647,5 triệu đồng (giá gói 647,8 triệu đồng), thuộc KHLCNT sửa chữa bờ bao rạch Mương Đỏ do Phòng kinh tế TP. Thuận An làm chủ đầu tư...

Đã công bằng, minh bạch?



Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang thường xuyên trúng thầu các gói thầu, do Phòng Kinh tế TP. Thuận An làm chủ đầu tư, tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu giữa giá trúng thầu so giá gói thầu thường không đáng kể, dường như chỉ duy nhất nhà thầu này tham gia và trúng.

Để tìm hiểu về tính cạnh tranh công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu, PV đã liên hệ với chủ đầu tư là Phòng kinh tế TP Thuận An và nhà thầu là Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Thổ An Khang để tìm hiểu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có câu trả lời.

Chia sẻ về tình trạng nhiều gói thầu chỉ duy nhất một nhà thầu tham dự đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhiều chủ đầu tư như hiện nay, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Công ty Luật Trọng Pháp) bày tỏ:

“Hiện nay, tình trạng chỉ duy nhất 1 nhà thầu tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu bằng không, đang dấy lên những lo ngại .

Trường hợp gói thầu chỉ 1 nhà thầu tham gia, mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, theo điều 4 - Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, rõ ràng chưa đạt theo quy định.

Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần xem xét lại năng lực của tổ chuyên môn, cũng như những giải pháp cần được công khai rộng rãi hơn nữa để nhiều nhà thầu khác được biết và tham gia. Bởi đấu thầu rộng rãi qua mạng, chỉ 1 nhà thầu tham gia và trả đúng bằng giá thầu, thì chủ đầu tư không có nhiều lựa chọn để chọn ra nhà thầu thực hiện dự án một cách tốt nhất.

Trường hợp mời thầu chỉ có 1 nhà thầu tham gia, chủ đầu tư cần xem xét lựa chọn tổ chuyên gia có đầy đủ năng lực khi thực hiện công việc mời thầu, nhằm chọn lựa ra được nhà thầu có đúng năng lực thật sự hay không, hạn chế tình trạng khi mời thầu chỉ 1 nhà thầu tham gia và trúng với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không”.