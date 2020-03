Bình Định mở rộng KĐT Long Vân: Ông lớn nào “xuống tiền“?

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Long Vân, TP Quy Nhơn.



Theo đó, khu vực điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích gần 1.400ha (tăng 14,55ha so với năm 2013). Trong đó, đất hỗn hợp tăng từ 11,4ha lên 16,7ha; đất công cộng tăng từ 12,7ha lên 28,1ha; đất công viên cây xanh tăng từ 27,4ha lên 43,5ha; đất giáo dục tăng từ 21ha lên 45,8ha; diện tích mặt nước tăng từ 84,2ha lên 85ha; đất dân dụng tăng từ 656,5ha lên 757,9ha…

Quy hoạch kiến trúc xây dựng cao nhất 25 tầng. Dân số khu vực khoảng 49.000 người. Thời hạn thực hiện quy hoạch đến năm 2035 theo thời hạn quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn và vùng phụ cận.

Khu vực điều chỉnh thuộc phường Bùi Thị Xuân và phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn. Trong đó, ranh giới cụ thể: Phía Tây giáp Quốc lộ 1A (đường Lạc Long Quân); Phía Đông giáp Sườn Tây núi Vũng Chua và gồm cả phần ranh giới tuyến đường xuyên núi Vũng Chua nối với khu liên hợp thể dục thể thao và ngã ba hồ Phú Hòa; Phía Nam giáp Núi Vũng Chua (đoạn đến cầu Suối Dứa); Phía Bắc giáp Quốc lộ 1D (đường Hùng Vương…

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, dư luận không khỏi tò mò: Ông lớn nào “xuống tiền” đầu tư vào dự án khu đô thị Long Vân?

Ảnh minh họa.

Theo tìm hiểu của PV, với những cơ chế, chính sách đầu tư, Bình Định đang thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản cả trong và ngoài nước đến tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, năm 2019 toàn tỉnh Bình Định đã thu hút được 83 dự án đầu tư, với tổng vốn đạt được hơn 48.059,61 tỷ đồng, tăng 3,8% về số dự án và tăng 37,8% về tổng vốn thu hút đầu tư so với năm 2018.

Năm 2019 cũng được xem là năm ấn tượng nhất về chất lượng vốn đầu tư tư nhân tại tỉnh Bình Định , với nhiều dự án có quy mô của các “ông lớn” rót vốn vào tỉnh như: FPT, Phát Đạt, Hưng Thịnh, FLC,…

Trong đó, phải kể đến các dự án như: Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt đầu tư tại Khu Kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, với tổng vốn đầu tư 25.576 tỷ đồng; Dự án Khu phức hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ do Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hưng Thịnh đầu tư tại thành phố Quy Nhơn, đầu tư với tổng vốn 2.119 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hội 1 và Nhơn Hội 2 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Địa ốc FICO đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tổng vốn đầu tư của 2 dự án là 2.285,89 tỷ đồng.

Dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airway do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàng không Tre Việt thuộc Tập đoàn FLC đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tổng vốn đầu tư 659 tỷ đồng,…

Quay trở lại với dự án Khu đô thị Long Vân, hiện dư luận vẫn đang đưa ra những dự đoán về các “ông lớn” như Vingroup, Sungroup, FLC,... hay ai có thể rót vốn vào dự án này?