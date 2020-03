Giải mã bí ẩn đằng sau tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Việt Nam

Loại tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành vào ngày 17/12/2003. Tờ tiền 500.000 đồng có kích thước 152 × 65 mm, màu xanh lơ - tím sẫm và là một trong những tờ tiền đẹp nhất Việt Nam hiện nay. Hình cửa sổ là yếu tố đặc trưng của tiền polymer, cửa sổ lớn hình bông hoa sen cách điệu nằm phía bên phải tờ giấy bạc có nền nhựa trong hai mặt, ở giữa có cụm số 500.000 đồng được dập nổi. Bạn có thể nhìn thấy hình ẩn này khi đưa nghiêng tờ giấy bạc. Một điểm ít người biết là hình bóng chìm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ nhìn thấy khi soi tờ bạc trước nguồn sáng. Trong khi đó, hình chim phượng nằm phía dưới góc trái tờ bạc, được in bằng mực đặc biệt sẽ đổi màu khi soi tờ bạc dưới các góc nhìn khác nhau. Trọng lượng của mỗi tờ tiền polymer mệnh giá 500.000 đồng là 1g. Tuy nhẹ nhưng giá trị lại “nặng” nhất trong số các tờ tiền Việt Nam hiện hành. Những yếu tố nhận biết cho người khiếm thị trên tờ 500.000 đồng gồm: 3 chấm hình vuông, 1 gạch dài nằm ở phía dưới góc trái tờ bạc và được in lõm tạo độ nổi cho người khiếm thị dùng tay để nhận biết. Trên tờ tiền có mệnh giá lớn nhất Việt Nam hiện nay là hình ảnh ngôi nhà 5 gian ở làng Sen thuộc khu di tích lịch sử Kim Liên (xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An) là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguồn ảnh: Internet. Video: Những đồng tiền giấy đẹp nhất thế giới. Nguồn: News TV

