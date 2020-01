Biết gì về nữ đại gia “chứng khoán” Cao Thị Ngọc Sương - vợ ông chủ Novaland?

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin, trước thềm Tết nguyên đán 2020 bà Cao Thị Ngọc Sương, là vợ ông Bùi Thành Nhơn (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc No Va - Novaland), đã đăng ký mua hơn 39,51 triệu cổ phiếu NVL bằng theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh để “đầu tư” chứng khoán.



Sau giao dịch, bà Sương đã nâng lượng sở hữu cổ phiếu NVL từ hơn 15,42 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,591%) lên hơn 54,95 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,667%) và trở thành cổ đông lớn của Novaland.

Hiện nay, trên thị trường cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính mức giá này, hiện số cổ phần bà Sương sở hữu có giá trị lên tới hơn 3.077 tỷ đồng, đưa bà lọt top 20 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Hiện nay, trên thị trường cổ phiếu NVL đang giao dịch quanh mức 56.000 đồng/cổ phiếu.

Theo tìm hiểu của PV, tại Novaland, ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 191,69 triệu cổ phiếu NVL (tỷ lệ sở hữu 19,77%). Như vậy, sau giao dịch của bà Sương, vợ chồng bà đã nắm giữ 246,64 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 25,44% cổ phần Novaland).

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Novaland. Ảnh: NVL.

Trước đó, từ ngày 3-30/10/2019, bà Sương cũng đăng ký mua vào 43 triệu cổ phiếu NVL. Thế nhưng, kết thúc giao dịch bà Sương chỉ mua được hơn 13 triệu cổ phần NVL, tăng tỷ lệ sở hữu từ 0,235% lên 1,646%. Giao dịch theo phương pháp thỏa thuận. Nguyên nhân bà Sương không mua hết là do chưa hoàn tất kịp việc nhận chuyển nhượng cổ phiếu trong thời hạn đăng ký mua.

Tuy nhiên, những thông tin về nữ đại gia "chứng khoán" Cao Thị Ngọc Sương hầu như không được báo giới viết vì bà Sương là một người khá kín tiếng , không xuất hiện trước truyền thông. Đáng chú ý là bà Sương mới chỉ thực hiện giao dịch và nắm giữ cổ phiếu NVL từ tháng 7/2019 đến nay.

Được biết, Công ty CP Địa ốc No Va là một doanh nghiệp phát triển các dự án bất động sản nổi tiếng ở khu vực phía Nam. Gần đây, Novaland đang đẩy mạnh sang lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Năm 2019, Novaland đặt mục tiêu doanh thu năm nay 18.000 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và lãi trước thuế 4.750 tỷ đồng, tăng chưa tới 2% so với năm 2018. Lợi nhuận ròng dự kiến tăng 0,7% lên 3.300 tỷ đồng, chia cổ tức dự kiến ở tỷ lệ tối đa 20% bằng tiền hoặc cổ phiếu.