Mai trắng bọc rêu kín thân hét giá chục triệu đồng/gốc ở chợ hoa Tết Hà Nội

Tại chợ hoa trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), nhiều gốc nhất chi mai có tuổi đời hàng chục năm được tiểu thương đưa từ Sapa xuống đang bày bán nhộn nhịp phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhất chi mai hay còn được gọi là mai trắng. Loài mai này rất quý hiếm, chỉ sống ở những nơi có mùa đông và giá lạnh. Đặc biệt, mai trắng chỉ khoe sắc một lần trong năm, có màu hoa trắng tinh khiết, thân cây mộc mạc rêu phong là đặc điểm dễ dàng nhìn thấy. Theo người bán, mỗi gốc nhất chi mai tại khu vực chợ hoa Hoàng Hoa Thám đều có tuổi đời từ vài năm đến hàng chục năm. Để tạo nên sự khác biệt, những gốc nhất chi mai đã được nhà vườn phủ rêu khắp thân. Người bán cho biết, cây mai trắng phủ rêu nhìn sẽ đẹp hơn, giá thành cũng cao hơn so với những cây mai trắng bình thường. Tuy nhiên, giá bán thì phải tùy thuộc vào tuổi đời, dáng, kích thước và thế của cây, có thể giá sẽ giao động từ 1,2 triệu đồng/cây nhỏ và 30-40 triệu đồng/cây lớn, thậm chí có cây giá lên cao hơn nữa. Những cây nhất chi mai với rêu xanh phủ khắp thân, hoa nở chi chít và nụ bé xíu. Trên các cành mai trắng phủ rêu đều nở hoa và có rất nhiều lộc non, thu hút người dân Thủ đô. Những bông mai trắng muốt bung nở tuyệt đẹp giữa Thủ đô những ngày cận Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Chỉ cây nhất chi mai mới tái nở hoa vào tháng hai (Âm lịch), sau khi tàn đợt nở đón xuân. Người bán tấp nập, nhưng cũng rất cẩn thận khi bê từng chậu nhất chi mai ra bày bán. Nhất chi mai đang được nhiều người dân Thủ đô "săn" vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Nhiều cô gái khó cưỡng lại trước vẻ đẹp của loài hoa này nên đang đi đường cũng phải dừng lại để chụp ảnh. Từng cánh hoa mai trắng tinh khiết nở rộ báo hiệu một mùa xuân tươi mới, an lành, hạnh phúc đang đến.

