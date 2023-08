Biết gì về Cty Việt Thuận Thành thi công “chui” 3 trạm biến áp ở Đồng Nai?

Công ty TNHH Việt Thuận Thành (gọi tắt Công ty Việt Thuận Thành) vừa bị UBND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) xử phạt 130 triệu vì thi công “chui” 3 trạm biến áp, có trụ sở chính tại số 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM.

Việt Thuận Thành có tên quốc tế là VIET THUAN THANH COMPANY LIMITED, được viết tắt là VIET THUAN THANH CO. LTD, thành lập vào năm 2003, do ông Nguyễn Hoàng Thiện làm giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Theo tìm hiểu, Công ty Việt Thuận Thành thi công "chui" 3 trạm biến áp là chủ đầu tư dự án khu biệt thự Văn Hoa (Văn Hoa Villas Đồng Nai - phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) có diện tích gần 50.000 m2, với hơn 270 căn biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, shophouse, nhà phố vườn. Phối cảnh dự án Văn Hoa Villas Đồng Nai được giới thiệu trên các trang mua bán bất động sản.

Mới đây, giữa tháng 2/2023, Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh KCN Biên Hòa đã phát thông báo đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty Việt Thuận Thành để thu thu hồi nợ vay.

Toàn bộ nợ gốc, nợ lãi, lãi phạt của Công ty Việt Thuận Thành tạm tính theo sổ sách đến 31/12/2022 là hơn 1.297 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc gần 442 tỷ đồng, lãi cộng dồn hơn 70 tỷ đồng và lãi phạt quá hạn 148 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phía Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh KCN Biên Hòa cho biết, khoản nợ trên không còn tài sản đảm bảo do đã xử lý bán đấu giá năm 2018.

Thông báo của VietinBank đấu giá tài sản là khoản nợ của Công ty Việt Thuận Thành. (Ảnh chụp màn hình).

Trở lại thông tin Công ty Việt Thuận Thành bị xử phạt, ngày 18/8, Báo Đồng Nai cho hay, UBND TP Biên Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp này số tiền 130 triệu đồng vì thi công 3 công trình trạm biến áp trong khu biệt thự Văn Hoa không có giấy phép xây dựng.

Hình thức xử phạt bổ sung, buộc Công ty Việt Thuận Thành dừng thi công trình vi phạm và trong thời gian 3 tháng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục để cấp phép. Trường hợp hết thời gian trên vẫn chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, ngành chức năng sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình.

Khu vực 3 trạm biến áp thi công gần như hoàn thiện nhưng chưa có giấy phép. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Việc Công ty Việt Thuận Thành thi công “chui” 3 trạm biến áp đã được Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa kiểm tra và phát hiện trước đó. Thời điểm cơ quan chức năng phát hiện, cả 3 trạm biến áp được thi công gần như hoàn thiện nhưng chưa được cấp phép xây dựng. Do đó, Phòng Quản lý đô thị TP Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình UBND TP Biên Hòa ban hành quyết định xử phạt.