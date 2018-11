Bí ẩn chưa biết về "cụ" cây dầu dù khổng lồ ở Trà Vinh

Cây dầu dù này không chỉ có hình dáng kỳ lạ mà ngay thớ gỗ cũng xoắn lại như sợi dây tạo sự khác biệt so với những loại cây khác. Chính những thớ gỗ kỳ lạ này khiến nhiều cành cây già vẫn còn bám trên thân cây mà không bị mục, rơi xuống đất.



Thân cây cao khoảng 30m. Gốc cây có chu vi trên 10m đi kèm bộ rễ rất to lớn tạo nhiều cảnh đẹp để du khách chụp ảnh lưu niệm.

Về tên gọi, có người gọi là cây dầu dù (vì có tàng lớn như cây dù to); có người quen gọi là cây dầu rái. Năm 2015, có một vị giáo sư người Úc tìm tới xem xét về giống và nguồn gốc cây. Sau khi thăm cây, giáo sư này khẳng định đây là loại cây có khả năng tự tái sinh khi bị sét đánh hay bị bóc vỏ.



Có giai thoại kể rằng: Khu đất này trước đây rộng rãi, cao ráo. Trong lần đi hành đạo qua nơi này, một vị cao tăng thấy địa thế đẹp, cao hơn xung quanh nên đã trồng nhiều cây dầu rái ở chính giữa khu đất cao.

Nhà sư trồng hàng trăm cây, nhưng có 1 cây cắm ngược ngọn xuống đất. Thấy cách trồng cây kỳ quái, nhiều người gặng hỏi thì vị cao tăng chỉ cười, nói “đó là huyền cơ, sau này sẽ biết”. Sau khi trồng cây, vị cao tăng bỏ đi không một lần trở lại. Cây dầu được trồng ngược đó là cây duy nhất sống đến hôm nay (?)

Dù còn nhiều tranh luận về nguồn gốc nhưng cây vẫn là một biểu tượng tâm linh trong lòng người dân địa phương.

Hiện nay, ngoài miếu thờ ông Tà, dưới gốc cây còn rất nhiều lư hương ở các hốc cây, do người dân trong vùng thắp hương cầu xin “thần cây” ban cho may mắn, bình an. Hiện đằng sau miếu ông Tà còn một tấm biển ghi rõ: “Quý khách tham quan, xin đừng bóc gỡ vỏ cây”.

Giải thích về tấm biển này, ông Trần Văn Tống cho biết: “Đồng bào dân tộc Khmer rất sùng bái cây dầu này. Với quan niệm rằng cây đã sống gần 1.000 năm nên có sức mạnh thần kỳ, bà con thường bóc vỏ cây về nấu nước uống nhằm chữa bệnh và cầu tuổi thọ.

Có thời gian, xuất hiện tin đồn là uống nước từ vỏ cây cổ thụ này thì có thể chữa bách bệnh. Thế nên người dân kéo đến bóc vỏ cây rất là nhiều, đến mức thân cây loang lổ như bị thương. Quá đau xót nên người chủ cây mới đề tấm biển trên để vận động dân chúng không bóc vỏ cây. Hiện nay tình trạng trên đã không còn”.

Năm 1994, trong một lần đi tìm đất canh tác, ông Thái Huy Khanh (người dân địa phương) nhìn thấy cây cổ thụ có hình thù kỳ lạ nên quyết mua khu đất này với giá 8 cây vàng. Sau khi mua đất, ông Khanh không có ý định canh tác mà cải tạo lại khu đất hoang này sạch sẽ, để mọi người đến chiêm bái, cầu nguyện cho gia đình có sức khỏe, may mắn, an lành.

Để tránh những lời đồn thổi mê tín dị đoan gây hoang mang dư luận và ách tắc giao thông, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng thường xuyên tuyên truyền giải thích để người dân có ý thức bảo vệ cây một cách tốt nhất, góp phần phục vụ tốt cho du khách đến tham quan.

Nào, nếu có dịp về Trà Vinh, xin mời bạn ghé thăm cây dầu dù khổng lồ này và ghi lại những bức ảnh lưu niệm đáng nhớ nhé!