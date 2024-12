Cận cảnh giống cam “tiến vua” 80.000 đồng/quả tại vườn

Hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 song những ngày này, vườn cam Xã Đoài (xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đã bắt đầu chín và cho thu hoạch. Ảnh: Giadinh&xahoi Có nguồn gốc từ châu Âu, cam Xã Đoài được đưa qua xứ Nghệ trồng từ hơn 100 năm nay. Giống cam này có mùi vị thơm ngon nên được truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Suckhoedoisong Mỗi năm, cam Xã Đoài chỉ cho thu hoạch một vụ vào dịp Tết Nguyên đán. Khi chín, quả cam to tròn, căng mọng với màu vàng óng ả. Ảnh: Giadinhxahoi Với hương vị ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng, cam Xã Đoài trước kia từng được dâng tiến cho vua. Ảnh: Vietnamnet Trong khi các loại cam thường bán theo trọng lượng thì cam

Xã Đoài lại bán theo quả. Một trái bằng 2kg cam Vinh bình thường nhưng vẫn hút khách. Ảnh: Facebook Trung bình, mỗi quả cam Xã Đoài giá từ 70.000 - 80.000 đồng, có năm lên tới 90.000 đồng. Ảnh: Báo Nghệ An Dù đắt nhưng cam "tiến vua" luôn trong tình trạng "cháy hàng", nhất là sát Tết Nguyên đán. Ảnh: Suckhoedoisong Tuy nhiên năm nay, tình trạng cam rụng nhiều khiến các nhà vườn ở Xã Đoài thất thu vụ Tết. Lo ngại số lượng cam trên cây không đủ cung ứng, nhiều nhà vườn phải từ chối nhận cọc từ khách hàng. Ảnh: Giadinhxahoi Mỗi vườn chỉ có từ vài chục đến vài trăm cây nhưng số lượng rụng tới hàng trăm quả khiến người dân xót xa. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN Cam rụng nhiều khiến chủ vườn phải kiểm tra hàng ngày và thu gom ủ làm phân bón cho cây. Ảnh: Giadinhxahoi Những trái cam chín vàng óng nhưng cuống đã bị thối và chuẩn bị rụng khiến người dân xót xa. Ảnh: Báo Nghệ An

