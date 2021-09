Bestcon và Bắc Hội An xây 2 dự án chậm tiến độ ở làm ăn sao?

Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon và Bắc Hội An là chủ đầu tư 2 dự án chậm tiến độ vừa bị lạnh đạo tỉnh Quảng Nam “lệnh” xem xét. Trong đó, Bắc Hội An từng bị Cục thuế Quảng Nam nhắc tên vì khoản nợ 14,9 tỷ đồng hồi tháng 8/2021.

Thông tin lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam vừa “lệnh” xem xét tính khả thi của 2 dự án chậm tiến độ là Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương và Khu dân cư - Tái định cư Hà My Đông A tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn đang khiến dư luận chú ý.



Được biết, dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương, có diện tích 24,17ha, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Xây dựng Bestcon. Còn dự án Khu dân cư - Tái định cư Hà My Đông A, có diện tích 19,3ha, do Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An là chủ đầu tư.

Tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu các bên liên quan đánh giá tính khả thi của dự án Khu dân cư dịch vụ - du lịch làng chài Điện Dương. (Ành: Báo Quảng Nam).

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Phát triển đô thị Bắc Hội An được thành lập ngày 29/9/2010, do ông Võ Minh Hoàng làm người đại diện theo pháp luật. Công ty hiện là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An.

Dự án được quy hoạch trên tổng diện tích 50,42 ha với mật độ xây dựng toàn khu là 30%. Quy mô dự án bao gồm 78 căn biệt thự và 683 căn nhà phố liền kề.

Dự án Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An (tên thương mại là La Queenara) nằm ngay cửa ngõ thành phố Hội An và nằm trên trục đường huyết mạch nối thành phố Hội An và thành phố Đà Nẵng.

Không chỉ được biết đến là doanh nghiệp chậm triển khai dự án, hồi tháng 8/2021, Bắc Hội An còn bị Cục thuế Quảng Nam “bêu tên” trong danh sách các doanh nghiệp nợ thuế với khoản nợ thuế là 14,9 tỷ đồng, thời gian nợ đã quán hạn hơn 90 ngày.