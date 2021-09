Phòng khám An Khang “lập lờ” khám chữa bệnh: Vì sao SYT Hà Nội chưa kiểm tra?

Sở Y tế Hà Nội vẫn chưa kiểm tra được phòng khám An Khang bị tố nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng. Đây không phải lần đầu tiên phòng khám này dính sai phạm và tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh.

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến sự việc nhiều danh mục kỹ thuật, nhân sự tại phòng khám An Khang (thuộc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc, Hà Nội) bị nghi ngờ không nằm trong hồ sơ đăng ký với cơ quan chức năng chuyên ngành nhưng vẫn ngang nhiên khám chữa cho người bệnh để thu lợi.

Hình ảnh phòng khám An Khang mở hé cửa ngày 23/9/2021. Từ ngày 23/9/2021, ghi nhận của PV báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy phòng khám An Khang đã có dấu hiệu mở cửa hoạt động. Trước đó, phòng khám này đột ngột gửi đơn đến Sở Y tế Hà Nội xin tạm dừng hoạt động khoảng 15 ngày, kể từ 30/7/2021 nhằm “sửa chữa, nâng cấp cơ sở”.



Tuy nhiên, dán thông báo tạm dừng hoạt động ở cửa, phòng khám An Khang lại nêu do dịch bệnh COVID-19, chứ không phải sửa chữa, nâng cấp cơ sở như lý do trong đơn gửi Sở Y tế Hà Nội.

Đặc biệt, thời gian giám đốc Công ty TNHH Y học Hồng Phúc Ngô Thị Hạnh làm đơn xin tạm dừng hoạt động phòng khám An Khang chỉ cách 3 ngày khi báo Tri thức và Cuộc sống đăng tải bài phản ánh đầu tiên về sự “lập lờ” trong quá trình khám chữa bệnh tại An Khang (bài viết đăng tải ngày 27/7/2021; đơn xin tạm dừng hoạt động ký ngày 29/7/202).

Diễn biến liên quan, ngày 27/9/2021 PV báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục liên hệ với ông Tô Tử Anh - Phó phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội để làm rõ việc kiểm tra, xử lý vi phạm tại phòng khám An Khang (nếu có).

Thế nhưng, ông Tô Tử Anh cho biết Sở vẫn chưa làm việc được với phòng khám An Khang vì ngày 18/8/2021 phòng khám lại có đơn xin gia hạn thời gian tạm dừng hoạt động để sửa chữa. Đến khi nào sửa chữa xong, phòng khám mới có văn bản xin hoạt động trở lại.

Tuy vậy, ông Tô Tử Anh vẫn chỉ đạo cấp dưới gửi trước cho PV danh sách 24 nhân sự đang hành nghề tại phòng khám An Khang (nội dung này sẽ được phân tích chi tiết ở bài sau). Còn danh mục kỹ thuật phòng khám An Khang ông Anh chưa cung cấp.

Về việc kiểm tra phòng khám An Khang , ông Tô Tử Anh cho biết Sở Y tế Hà Nội sẽ "bố trí lịch".

Câu hỏi mà dư luận quan tâm: Vì sao đang trong thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng khám An Khang vẫn muốn sửa chữa cơ sở? Có hay không phòng khám này viện lý do nhằm “lẩn tránh” khi bị báo chí phát hiện thông tin sai phạm? Trách nhiệm của Sở Y tế Hà Nội trong sự việc này ra sao, bởi đây không phải lần đầu tiên phòng khám An Khang bị tố sai phạm, xử phạt hành chính và tước chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?