Bảo vệ khách sạn Grand Plaza đuổi người trú mưa, dân tình ầm ầm đòi tẩy chay

(Kiến Thức) - Video ghi lại hình ảnh bảo vệ khách sạn Grand Plaza Hà Nội đuổi một số người trú mưa ở sảnh khiến dư luận vô cùng bức xúc. Đây chính là lý do fanpage khách sạn đang "tụt sao" chóng mặt trên Facebook.

Chiều nay (29/8), Hà Nội bất ngờ có mưa giông lớn kéo dài cộng thêm gió lốc giật mạnh khiến cây cối đổ gãy gây nguy hiểm, giao thông tê liệt. Trong lúc thời tiết mưa gió, nhiều người đi đường phải tìm nơi trú ẩn.

Thế nhưng, trên diễn đàn OFFB xuất hiện video ngắn khiến nhiều người bức xúc. Cùng với video, người đăng tải chia sẻ: “Chiều nay mưa giông bất chợt, nhiều người đi xe máy không chịu nổi đã phải vào trú mưa tại sảnh Grand Plaza. Cậu bảo vệ đã đuổi không cho họ trú nhờ, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Một xã hội văn minh khi có thiên tai, hỏa hoạn xảy ra người ta sẽ ưu tiên người già, phụ nữ trẻ em thoát nạn trước. Không biết cậu bảo vệ này đang sống ở thời kỳ nào”.

Mời độc giả xem video: Nhân viên bảo vệ khách sạn Grand Plaza Hà Nội đuổi người trú mưa gây phẫn nộ dư luận:

Từ những hình ảnh trong video, người xem có thể thấy người phụ nữ cùng đứa con đang độ tuổi đi học trú tạm ở sảnh Grand Plaza vì bên ngoài giông lốc rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nhân viên bảo vệ chỉ tay, quát mắng, yêu cầu dời đi chỗ khác vì đây là khu vực đỗ của ôtô. Hai mẹ con người phụ nữ và một số người khác dù đã lên tiếng xin trú nhờ nhưng người bảo vệ đuổi đến khi họ quay xe bỏ đi mới thôi.

Người này thậm chí đi vòng quanh đến chỗ những người đang trú mưa để đuổi đi bằng được.



Ngay khi đoạn video được chia sẻ, dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành động vô cảm của nam nhân viên bảo vệ. Bạn có nickname Tuyền Ka bình luận: "Cái luật ở đâu mà khách sạn cao cấp lại cấm người dân xin trú ngụ nhờ khi có mưa to gió lớn nhể". Bạn Hoàng Gia Vũ chia sẻ: "Dù là nhiệm vụ đi nữa thì trong trường hợp này cũng không nên như vậy".

Bạn Đỗ Thanh Nguyên thì bày tỏ: "Mình hiền như bụt nhưg nếu gặp trường hợp này mình cũng cà rồi giã cho phát".

Bạn Đức Nhắng cho biết: "Cái này là do ban quản lý thôi, nhưng cũng không hiểu do nội quy của BQL toà nhà thật hay do anh bảo vệ này hống hách nữa, dân Việt không có tiền thật là tội nghiệp".

Hình ảnh nam thanh niên được cho là bảo vệ khách sạn Grand Plaza Hà Nội xua đuổi người dân trú mưa đang gây bức xúc dư luận.



Nhiều người sau khi xem video vô cùng bức xúc, họ đánh giá tụt hạng khách sạn 5 sao Grand Plaza Hà Nội.

Thậm chí, nhiều người xem video còn thẳng thắn yêu cầu phía quản lý khách sạn phải kỷ luật nam nhân viên bảo vệ, đồng thời kêu gọi nhau đánh giá tụt hạng, tẩy chay khách sạn 5 sao Grand Plaza Hà Nội .

Theo tìm hiểu của PV, khách sạn 5 sao Grand Plaza Hà Nội nằm trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Khách sạn này được đánh giá là “công trình thế kỷ mà đội ngũ công nhân viên và chuyên gia nước ngoài LIODI thi công”.

Grand Plaza còn được giới thiệu là nơi “hội tụ đầy đủ các yếu tố dành cho hạng mục khách sạn tiêu chuẩn quốc tế". Nhiều hạng mục tại Grand Plaza được dát vàng là nhà hàng, các phòng hạng sang.