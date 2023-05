Mới đây, Hà Nội đã công bố danh sách 13 dự án nhà ở xã hội dự kiến khởi công và mở bán năm 2023.



Theo đó, dự án NHS Trung Văn tại ô đất HH – 02A Đông Nam đường Tố Hữu (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm) được mở bán sớm nhất. Dự án có quy mô 2.726m2, dự kiến đưa ra thị trường 275 căn hộ, trong đó 225 căn nhà ở xã hội và 50 căn thương mại, với giá bán từ 19,5 triệu đồng/m2. Dự án do liên danh Công ty CP Đầu tư xây dựng NHS và Công ty CP Đầu tư xây dựng số 4 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng.

Quy mô dân số dự án khoảng 560 người, hiện dự án đang thi công móng hầm. Theo thông báo của chủ đầu tư, thời gian tiếp nhận hồ sơ là từ ngày 28/3 đến ngày 11/5. Tại đợt đầu tiên, số căn hộ nhà ở xã hội mở bán là 157 căn và 68 căn cho thuê. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí cho thấy, do lượng người có nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội quá lớn nên cảnh đông đúc, chờ đợi, xếp hàng đã diễn ra từ đêm đến sáng tại khu vực bán hồ sơ dự án này.

Cùng với dự án NHS Trung Văn, một loạt dự án khác cũng có kế hoạch khởi công và mở bán trong năm nay. Điển hình, tại quận Nam Từ Liêm có thêm 2 dự án gồm: Dự án Green Tower Đại Mỗ có địa chỉ tại khu chức năng đô thị ĐM1 Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, có quy mô 3,3ha, do Công ty CP Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Quy mô dự án gồm 500 căn hộ, với giá bán từ 18 triệu đồng/m2; hiện dự án chưa triển khai.

Dự án Rice City Tố Hữu có vị trí tại đường Tố Hữu, ô đất thuộc phường Mễ Trì và Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, có tổng diện tích 6.616m2. Quy mô dự án gồm 320 căn hộ, được bán với giá từ 18 triệu đồng/m2, do Công ty CP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư. Hiện trạng dự án đã xây dựng đến tầng 2.

Bao nhiêu dự án nhà ở xã hội mở bán năm 2023 ở Hà Nội? (ảnh minh họa: Internet).

Bên cạnh đó, tại khu vực quận Long Biên có 4 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án Rice City Thượng Thanh có địa chỉ tại phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, được đầu tư và xây dựng bởi Công ty CP BIC Việt Nam. Dự án được xây dựng trên tổng diện tích 5.129m2, hiện trạng đang trong quá trình san lấp mặt bằng, sẽ cung cấp khoảng 510 căn hộ, với giá bán từ 24,7 – 30,5 triệu đồng/m2.

Dự án Bảo Ngọc City tại phường Thạch Bàn, do Công ty CP Đầu tư Bảo Ngọc TTC làm chủ đầu tư. Dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng để chuẩn bị thi công. Dự án có diện tích 0,86ha, dự kiến cung cấp ra thị trường 808 căn hộ, với giá từ 17 triệu đồng/m2.

Dự án Him Lam Thượng Thanh có địa chỉ tại ngõ 90, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh do Công ty CP Him Lam Thủ Đô làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 6ha, sẽ đưa ra thị trường 1.450 căn hộ, với giá bán từ 17 – 18,6 triệu đồng/m2. Hiện trạng dự án đang trong quá trình san lấp mặt bằng.

Hay, dự án Rice City Thạch Bàn tại ô đất CT8, CT9 khu nhà ở thương mại phường Thạch Bàn, có quy mô 1,95ha, do Công ty CP BIC Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự kiến dự án cung cấp ra thị trường 814 căn hộ, với giá bán từ 20 triệu đồng/m2. Hiện dự án chưa có dấu hiệu của việc triển khai thi công xây dựng.

Cùng đó, tại khu vực quận Hoàng Mai có 3 dự án, trong đó có 2 dự án do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư gồm: Dự án Nhà ở xã hội 393 Lĩnh Nam tại đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, có tổng diện tích 6.616m2, với quy mô gồm 980 căn hộ, có giá bán từ 17 – 18 triệu đồng/m2; dự án Nhà ở xã hội 4-6-8 Vĩnh Hưng tại ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, có tổng diện tích 8.700m2, quy mô cũng gồm 980 căn hộ, với giá bán từ 17 – 18 triệu đồng/m2. Hiện 2 dự án này mới chỉ hoàn thiện nhà mẫu.

Còn lại, dự án Đại Kim Center Point tại ô đất CT4 và CT5 Khu đô thị mới Đại Kim, đường Nguyễn Xiển, do Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) làm chủ đầu tư. Quy mô dự án là 2ha, với tổng số 980 căn hộ, có giá bán từ 18 triệu đồng/m2. Hiện dự án đang thi công móng hầm.

Trong khi đó, tại huyện Thanh Trì có 2 dự án gồm: Dự án Hồng Hà Eco City tại xã Tứ Hiệp, có quy mô 16,7ha, gồm 3.283 căn hộ, có giá bán từ 26,5 – 35,6 triệu đồng/m2; hiện dự án đã bàn giao tòa Sakura, đang thi công tòa Rose, Mapple 1,2.

Dự án UDIC Eco Tower Hạ Đình có vị trí tại ô đất N01 Khu đô thị mới Hạ Đình, xã Tân Triều được xây dựng với quy mô 9.305m2, gồm 216 căn hộ, có giá bán từ 15 triệu đồng/m2. Dự án hiện đang thi công móng hầm, do Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty CP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội (Haweico) và Công ty CP Kinh doanh và phát triển nhà DAC Hà Nội làm chủ đầu tư.

Thời gian qua, thị trường Hà Nội vẫn thiếu nguồn cung dự án mới và cả nhà ở giá rẻ. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, cả năm ngoái Hà Nội chỉ có hơn 12.600 căn hộ mới được tung ra - mức thấp nhất 8 năm nhưng trong đó hơn 80% là hạng B. Giá bán sơ cấp trung bình gần 47 triệu đồng mỗi m2.

Mới đây, Chính phủ vừa giao Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng, tương đương 12% nhu cầu vốn, để phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030.

Lãi suất trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5 - 2% so với lãi suất cho vay bình quân trung và dài hạn của các ngân hàng quốc doanh trên thị trường. Đồng thời, NHNN phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành, cơ quan có liên quan xác định danh mục dự án, đối tượng và tiêu chí được thụ hưởng chương trình.