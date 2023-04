Báo lớn Mỹ đưa tin về món bún đậu mắm tôm của Việt Nam

Bài báo viết về quán Mắm trên đất Mỹ được The New York Times đăng tải hồi giữa tuần trước. Theo đó, quán này phục vụ món bún đậu mắm tôm rất phổ biến ở thủ đô Hà Nội - Việt Nam nói riêng và nhiều vùng miền khác của dải đất hình chữ S nói chung.

Bún đậu mắm tôm bao gồm bún, đậu phụ, thịt luộc, chả, lòng lợn, dưa chuột, lá tía tô và đặc biệt không thể thiếu đó là nước chấm "mắm tôm".

Báo The New York Times vừa viết về quán "Mắm" phục vụ món ăn thú vị của Việt Nam: bún đậu mắm tôm. Ảnh: The New York Times

The New York Times cho biết quán Mắm ra đời ở khu dân cư Lower East Side, TP New York - Mỹ kể từ tháng 9-2020. Một trong những chủ sở hữu là Nhung Dao. Toàn bộ nguyên liệu làm nên món bún đậu mắm tôm được mua ở TP New York.

Kể từ tháng 2 năm nay, quán "Mắm" mở cửa 3 ngày/tuần. Thực khách có thể đặt chỗ trước trên nền tảng trực tuyến Hotplate. Mỗi phần bún đậu mắm tôm tại đây có giá 32 USD, tương đương gần 800.000 đồng.

Báo The New York Times vừa viết về quán "Mắm" phục vụ món ăn thú vị của Việt Nam: bún đậu mắm tôm. Ảnh: The New York Times

Không gian bên trong và ngoài trời của quán Mắm. Ảnh: The New York Times

Vào những ngày lạnh hoặc mưa, thực khách chỉ có thể ngồi trong phòng ăn, chứa được gần 20 người. Khi thời tiết đẹp, thực khách có thể ngồi bàn ngoài trời, trên ghế nhựa thấp để thưởng thức mẹt bún đậu mắm tôm và ngắm phố phường giống như những quán ăn vỉa hè ở Hà Nội.

The New York Times mô tả thực khách thưởng thức món ăn bằng cách lấy miếng đậu phụ cùng với bún nhúng vào chén mắm tôm - có thể bao gồm ớt đỏ, vắt thêm vài giọt chanh để tạo ra một loại nước chấm vừa ngon vừa "đáng sợ".

Riêng đậu phụ được quán Mắm tự sản xuất. Khi chiên lên, bên trong miếng đậu có vị đậm đà và dai, giống như những que phô mai mozzarella.

Dù sở hữu quy mô nhỏ nhưng quán Mắm góp phần quảng bá một trong những món ăn độc đáo của Việt Nam trên đất Mỹ.