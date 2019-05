Bảo hiểm Liberty bị tố “mập mờ” bồi thường: Chuyên gia nói gì?

Ông Nguyễn Khắc Xuân, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm Infair - Đơn vị tư vấn pháp lý cho chủ xe Mercedes Benz ML 350 - chỉ ra những điều bất thường trong việc xử lý bồi thường trên của Liberty.

Theo ông Xuân, quy tắc bảo hiểm tự nguyên xe cơ giới của Liberty là loại quy tắc bảo hiểm mọi rủi ro, chỉ cần thiệt hại không do các nguyên nhân loại trừ là thuộc trách nhiệm của hãng. Người được bảo hiểm chỉ có nghĩa vụ chứng minh tổn thất, còn Liberty muốn từ chối bồi thường phải chứng minh tổn thất do nguyên nhân không được bảo hiểm gây ra, không chứng minh được Liberty phải bồi thường. “Khách hàng không có nghĩa vụ phải chứng minh thiệt hại do nguyên nhân được bảo hiểm gây ra vì đây là bảo hiểm mọi rủi ro”, ông Xuân nói.