Bánh trung thu năm 2022 có gì khác mọi năm?

Giữa tháng 7/2022 (tháng 6 âm lịch), những quầy bánh trung thu lưu động bắt đầu mọc lên tại nhiều phố phường ở Hà Nội. Năm nay, bánh trung thu được bán sớm để bù lại năm ngoái gần như đóng băng vì giãn cách xã hội do dịch COVID-19 kéo dài. Ảnh: VTCNews Mùa Trung thu năm nay, hầu hết nguyên vật liệu làm bánh đều tăng giá. Vì thế, giá bán bánh Trung thu các loại cũng được đẩy lên cao kỷ lục so với những năm trước. Ảnh: NLĐ Không chỉ đắt đỏ, bánh trung thu năm nay cũng có nhiều mẫu mã và kiểu dáng độc đáo. Ảnh: Facebook Có thể kể đến bộ sưu tập bánh trung thu mang chủ đề "Vũ khúc trăng rằm" của The Reverie Saigon. Ảnh: Tổ quốc Bốn hộp bánh trung thu tuyệt mỹ gồm Phẩm vị hoàng kim, Vũ điệu khổng tước, Khổng tước quý phái và Tròn vị trăng rằm trong "Vũ khúc trăng rằm" có giá lần lượt 5,88 triệu đồng, 2,88 triệu đồng, 2,48 triệu đồng và 1,88 triệu đồng. Ảnh: Tổ quốc Năm nay, thương hiệu bánh danh tiếng Brodard giới thiệu bánh Bào ngư vi cá, bánh Gà quay vi cá, bánh Tiramisu phô mai, bánh Quế hoa kỉ tử...độc đáo. Ảnh: Brodard Bánh trung thu nhân xôi xéo không phải lần đầu xuất hiện nhưng cách kết hợp độc đáo này vẫn đang khiến người tiêu dùng thích thú. Ảnh: Bachoaxanh Lớp nhân bên trong đậm mùi mỡ hành, dẻo mềm của xôi xéo cuốn hút nhiều tín đồ của xôi. Ảnh: InternetBánh trung thu hoạt hình có hình các nhân vật quen thuộc như: lợn PigLet, gấu Brown, gấu Pool, gấu Koala... được nhiều bạn trẻ thích thú. Ảnh: Facebook Không chỉ tạo hình bắt mắt, mẫu bánh này được làm đa dạng về hình dạng và nhân bánh cũng có rất nhiều vị khác nhau đặc biệt như: việt quất, dâu tây, phomai chảy...Ảnh: Facebook Video: Bánh Trung thu handmade lên ngôi. Nguồn: VTV1

