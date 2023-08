Bắc Ninh: Chỉ số sản xuất công nghiệp xu hướng phục hồi tốt

Theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tháng 7/2023, hoạt động sản xuất công nghiệp tăng tháng thứ 5 liên tiếp và là tháng có mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay, với 23,84%, mặc dù so với cùng tháng năm trước vẫn giảm 3,19%.



Chỉ số sản xuất Công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 có xu hướng phục hồi tốt nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu thị trường trong và ngoài nước vẫn ở mức thấp, đây cũng là thách thức đối với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, nhất là sản phẩm công nghiệp trọng điểm của tỉnh.

Ảnh minh họa.

Tỉnh Bắc Ninh có 15/24 ngành công nghiệp cấp 2 có mức tăng, trong đó điểm sáng là ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (là ngành chủ lực) tăng trưởng cao nhất (28,69%).

Bên cạnh đó, một số ngành khác có chỉ số sản xuất tăng cao như ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy.

Dù vậy, tỉnh vẫn có 9/24 ngành cấp 2 có chỉ số sản xuất giảm so với tháng trước như ngành sản xuất thiết bị điện; ngành sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa…

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp giảm 3,19%, do có đến 16/24 ngành cấp 2 có chỉ số sản xuất giảm, nhưng lại có 8 ngành công nghiệp cấp 2 có chỉ số tăng. Tính chung 7 tháng, IIP toàn tỉnh giảm 16,62% so với cùng kỳ năm trước (cải thiện được 1,77% so với 6 tháng) và đây là mức giảm nhiều nhất trong 5 năm qua.

Tính chung 7 tháng, do các đơn đặt hàng cũng như khối lượng sản xuất giảm nên có 14/23 sản phẩm công nghiệp của tỉnh có mức giảm so với cùng kỳ, trong đó cả 6 sản phẩm trọng điểm của tỉnh đều bị giảm. Ngược lại, chỉ có 9 sản phẩm có mức tăng.

Trước đó, Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra dự báo kết quả và xác định cập nhật hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 6 tháng cuối năm.

Một là, trong trường hợp tăng trưởng 6 tháng cuối năm có chuyển biến tích cực hơn và tăng nhẹ (+1,01%) thì tính chung cả năm, GRDP tỉnh Bắc Ninh sẽ rơi vào tăng trưởng âm (-5,25%).

Hai là, kinh tế Bắc Ninh thoát được trạng thái suy thoái ngay từ quý 3 và có mức tăng trưởng khá; quý 4 tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước để cả năm 2023 có thể thoát khỏi tăng trưởng âm, đạt mức tăng 0%.

Theo đại diện Cục Thống kê Bắc Ninh , thời gian tới còn nhiều khó khăn, theo đó, nhiệm vụ đề ra rất nặng nề và thách thức, đòi hỏi sự quyết tâm cao, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, phát huy hiệu quả mọi chính sách, nguồn lực, tận dụng tối đa cơ hội phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.

Vì thế, những tháng cuối năm các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được cập nhật theo kịch bản chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội quý III và những tháng cuối năm 2023.