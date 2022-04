Sắp nhiều thành phố nhất VN, người dân Bình Dương thu nhập cao cỡ nào?

Thời gian tới, thị xã Bến Cát và thị xã Tân Uyên sẽ được Bình Dương nâng cấp lên thành phố.

Trước đó, hồi tháng 2/2020, thị xã Thuận An và thị xã Dĩ An đã được nâng cấp lên thành phố. Như vậy, nếu có thêm hai TP Tân Uyên và Bến Cát, cùng với Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố trực thuộc – vượt Quảng Ninh trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất trên cả nước.

Bình Dương là tỉnh có công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước.

Thu nhập bình quân ở Bình Dương đứng đầu cả nước. Ảnh: Dân Viêt

Theo khảo sát sơ bộ về mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê, Bình Dương là địa phương có thu nhập bình quân đầu người cao nhất với 7,02 triệu đồng/tháng, cao hơn TP HCM (6,54 triệu) và Hà Nội (5,98 triệu).

Trong năm 2021, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng 2,62% (kế hoạch tăng 8,5 - 8,7%); GRDP bình quân đầu người đạt hơn 152 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng từ 8 - 8,3% so với năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 169,8 triệu đồng/năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tiếp tục tăng 8,9%; kim ngạch xuất khẩu tăng 14,5%; kim ngạch nhập khẩu tăng 17%; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 60.000 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,8 tỷ USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 10%.

So với các tỉnh, Bình Dương có nhiều khu công nghiệp. Ảnh: Batdongsan

Đến năm 2020, tỉnh Bình Dương có 48 khu, cụm công nghiệp với tổng diện tích lên đến hơn 10.000 ha, chiếm 1/4 diện tích khu công nghiệp toàn miền Nam. Kế hoạch của tỉnh là phát triển thêm 34 khu công nghiệp với tổng diện tích 14.790 ha.

Biệt thự mọc lên ở Bình Dương. Ảnh: Dân Việt

Những năm gần đây, nhiều khu dân cư với các căn biệt thự, nhà liền kề đã mọc lên ở Bình Dương. Bộ mặt đô thị và cuộc sống của người dân ở Bình Dương thay đổi từng ngày.