Người đàn ông nuôi tôm ở Cà Mau trúng số độc đắc 44 tỷ đồng

Ngày 19/4, ông Nguyễn Hải Thoại, Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đến TP Cà Mau (Cà Mau) trao giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá trên 44 tỷ đồng cho ông T.Q.K. (50 tuổi). Giải độc đắc này thuộc kỳ quay số thứ 427, ngày 14/4, mang dãy số 04-13-20-34-35-37.

Người nuôi tôm ở Cà Mau lĩnh thưởng trên 44 tỷ đồng. Ảnh: Nhật Tân.

Khách hàng may mắn này là nông dân nuôi tôm sú ở huyện Phú Tân. Mỗi lần bán tôm, ông K. thường mua 2 dãy số in trên 1 vé do máy chọn.



Thói quen của nông dân này là mua vé số điện toán trong 5 kỳ liên tiếp tại thị trấn Cái Đôi Vàm, rồi ngưng vài ngày mới mua trở lại. Với số tiền trúng thưởng này, sau khi nộp thuế ông K. thực nhận hơn 39 tỷ đồng qua hình thức chuyển khoản.