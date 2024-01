An Gia (HOSE: AGG) bị phạt về vi phạm công bố thông tin

Theo đó, An Gia đã có hành vi vi phạm hành chính khi không công bố thông tin theo quy định.



Cụ thể, An Gia không công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 2020; Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; BCTC năm 2022;

Công bố thông tin không đúng thời hạn: BCTC bán niên 2022; Báo cáo định kỳ tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021, 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, 2022; Kết quả chào bán trái phiếu mã AGGH2122001; Báo cáo tài chính bán niên 2023.

Với tình tiết tăng nặng là An Gia vi phạm hành chính nhiều lân nên công ty bị xử phạt 92,5 triệu đồng.

Trong một động thái gần đây, HĐQT An Gia vừa thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Huỳnh Thị Kim Ánh kể từ ngày 28/12/2023. Như vậy, chức danh Tổng Giám đốc An Gia hiện đang để trống.

An Gia cũng vừa cho biết, năm 2023 doanh thu ước đạt 3.800 tỷ đồng, vượt 27% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ ước 135 tỷ đồng, cũng vượt 35% kế hoạch năm.

An Gia cho biết tính đến cuối năm 2023, hàng tồn kho dự kiến giảm mạnh khi doanh nghiệp hoàn tất bán hàng tại dự án Westgate. Công ty cũng đã thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu đúng hạn trong năm 2023, dư nợ trái phiếu cuối năm 2023 ở mức thấp.