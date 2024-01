Ai đứng sau vũ trường New Phoenix kinh doanh hàng hóa nhập lậu ở Bắc Ninh?

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh New Phoenix Club có địa chỉ tại số 7 đường Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Chủ hộ kinh doanh là ông Vũ Tiến Phương, sinh năm 1989.

Quyết định xử phạt hộ kinh doanh New Phoenix Club Bắc Ninh. Theo quyết định xử phạt, hộ kinh doanh New Phoenix Club đã thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính gồm:

New Phoenix Club đã thực hiện 3 hành vi vi phạm

Hành vi 1, kinh doanh hàng hoá nhập lậu là thực phẩm. Cụ thể, hàng hoá vi phạm gồm: 45 chai rượu The SINGLETON, 700 ml - 40% vol, không có tem rượu nhập khẩu dán trên sản phẩm, do Scotland sản xuất; 5 chai Rượu The MACALLAN, 700 ml - 40% vol, không có tem rượu nhập khẩu dán trên sản phẩm, do Scotland sản xuất. Trị giá hàng hóa vi phạm là 55 triệu đồng.

Hành vi 2, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hoá chất. Hàng hoá vi phạm gồm: 225 kg khí N2O (Dinitơ monoxide) đựng trong 9 chai (loại 25 kg khí N2O/chai, trên vỏ chai có ghi chữ khí N2O, chai kim loại kích thước: cao khoảng 140 cm, đường kính đáy trụ tròn khoảng 20 cm, không có nhãn hàng hoá, không có căn cứ xác định được nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá). Trị giá hàng hóa vi phạm 27 triệu đồng.

Hành vi 3, kinh doanh khí N2O - Dinitơ monoxide là hóa chất hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.

Với 3 hành vi vi phạm nêu trên, hộ kinh doanh New Phoenix Club bị UBND tỉnh Bắc Ninh xử phạt tổng cộng 89,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc hộ kinh doanh New Phoenix Club tiêu hủy toàn bộ số hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ là hóa chất.

Vũ trường New Phoenix có địa chỉ tại số 7 đường Phúc Sơn, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, rạng sáng 17/12/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh Bắc Ninh đã “đột kích” vũ trường New Phoenix.

Công an Bắc Ninh "đột kích" vũ trường New Phoenix trước đó.

Thời điểm kiểm tra, vũ trường có khoảng 120 khách. Qua test nhanh có tới 25 người dương tính với chất ma túy. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng bắt quả tang Vi Văn Hảo (23 tuổi, trú tỉnh Bắc Giang) và Lê Duy Tiến (23 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong số 2 nghi phạm, Hảo là nhân viên của vũ trường New Phoenix.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1,08 g ma túy tổng hợp. Đồng thời Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 52 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc và 24 bình khí cười N2O.