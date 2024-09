Ai đang thực hiện dự án đường ven sông Đồng Nai?

Dự án đường ven sông Đồng Nai (bao gốm đường giao thông và kè công viên) đã được thông qua chủ trương đầu tư theo Nghị quyết số 178/NQ-HĐNT ngày 29/10/2019 của HĐND tỉnh Đồng Nai;

Một phần Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 21/10/2021, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường ven sông Đồng Nai của UBND tỉnh Đồng Nai. Nguồn MSC

Trong đó dự án phần đường ven sông Đồng Nai được phê duyệt tại Quyết định số 3533/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai; Phê duyệt thiết kế phần đường đường ven sông Đồng Nai tại Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phần công viên+kè ven sông Đồng Nai tại Quyết định 1226/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai; Phê duyệt giá đất cụ thể theo Quyết định 3445/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong đó: Phần đường ven sông Đồng Nai có chiều dài 5,2km, điểm đầu tuyến tại mố A cầu Hóa An, điểm cuối tuyến giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu. Mặt cắt ngang toàn tuyến đường theo lộ giới là 34m (5m - 11,25m - 1,5m - 11,25m - 5m). Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đầy đủ theo tuyến. Với tổng mức đầu tư 1.289 tỷ đồng; Đối với phần Công viên và kè ven sông Đồng Nai có chiều dài 5,241km, điểm đầu tuyến tại mố A cầu Hóa An, điểm cuối tuyến giáp ranh với huyện Vĩnh Cửu. Phương án gia cố dự kiến sử dụng cừ bê tông dự ứng lực (chiều sâu cừ 16m-20m) có tổng mức đầu tư hơn 614 tỷ đồng.

Đối với dự án Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 3533 ngày 29/9/2020; với tổng mức đầu tư 1.289 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4422/QĐ-UBND ngày 21/10/2021. Dự án được UBND tỉnh giao UBND TP Biên Hòa làm chủ đầu tư, Công ty CP đầu tư và xây dựng Hưng Long tổ chức mời thầu. Theo đó dự án có 9 gói thầu liên kết:

Nguồn MSC

Gói thầu số 09 (xây dựng): Dự án đầu tư xây dựng Đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) có giá 469,083 tỷ đồng. Liên danh Công ty CP giao thông 828 và Công ty CP Nhân Bình, Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Quốc trúng thầu với giá 472,337 tỷ đồng thực hiện 17 tháng, được phê duyệt tại Quyết định 1089/QĐ-QLDA ngày 24/12/2021;

Gói thầu số 10 (tư vấn): Thí nghiệm cọc xi măng đất và thí nghiệm cọc khoan nhồi trong quá trình thi công có giá 4,985 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên 5,365 tỷ đồng, Liên danh Viện Công nghệ xây dựng cầu đường phía Nam và Công ty TNHH Công nghệ Xây dựng Vĩnh Lộc trúng thầu với giá 5,142 tỷ đồng, thực hiện 4 tháng, theo Quyết định số 36/QĐ-QLDA ngày 28/1/2022;

Gói thầu số 14 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đàu tư trong quá trình thi công xây dựng gói thầu số 09 có giá 1,342 tỷ đồng, Liên danh Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện và Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex trúng thầu với giá 625,485 triệu đồng, thực hiện 35 tháng theo theo Quyết định số 35/QĐ-QLDA ngày 28/1/2022;

Một phần quyết định phê duyệt dự án Xây dựng công viên và Kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu). Nguồn MSC

Đối với Dự án Xây dựng công viên và Kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) được UBND tỉnh Đồng Nai đầu tư gần 614 tỷ đồng.

Ngày 30/06/2021, ông Cao Tiến Dũng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt Quyết định 2186/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Dự án Xây dựng Công viên và Kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) với tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng. Nhằm khắc phục sự cố lún, phòng chống sạt lở, ổn định bờ sông Đồng Nai đoạn từ cấu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến, ổn định lâu dài về người và tài sản cho dân cư đang sinh sống. Mặt khác, dự án tạo cảnh quan, không gian sinh hoạt cho người dân thành phố Biên Hòa, góp phần phát triển kinh tế xã hội...

UBND tỉnh Đồng Nai giao Ban Quản lý dự án Biên Hòa chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Vốn Ngân sách trung ương là 400 tỷ đồng, phần còn lại đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo Quyết định 2186/QĐ-UBND, ngày 30/6/2021, đây là dự án nhóm B được đầu tư gồm: Đầu tư tuyến kè dài khoảng 5,2km, điểm đầu dự án là tại mố A Cầu Hóa An, điểm cuối dự án giám ranh huyện Vĩnh Cửu. Phương án dự kiến sử dụng cọc ván bê tông dự ứng lực; Đầu tư công viên dọc tuyến kè, diện tích phần đất thiết kế công viên khoảng 02ha (phần đất thu hồi mép sông); Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng khoảng 80 hộ.

Liên hiệp khảo sát địa chất công trình - Nền móng và môi trường là đơn vị khảo sát địa chất; Viện Kỹ thuật công trình - Trường Đại học Thủy lợi là đơn vị khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi...

Với tổng mức đầu tư gần 614 tỷ đồng trong đó: Chi phí xây dựng hơn 445,745 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 91,401 tỷ đồng; Chi phí quản lý dự án hơn 5,964 tỷ đồng; Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 22,139 tỷ đồng; Chi phí khác hơn 10,431 tỷ đồng và Chi phí dự phòng hơn 38,308 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án tối đa 4 năm kể từ khí bố trí vốn thực hiện.

Ngôi biệt thự cổ hàng trăm năm tuổi Lầu ông Phủ tại địa chỉ 99A, khu phố 5, phường Bửu Long đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Ảnh Nguyễn Trung

Quyết định của UBND tỉnh cũng nêu rõ: Thực hiện thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...) của dự án với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung tại khu vực cơ quan có thẩm quyền; Kiểm tra, rà saots lại ranh giới địa chính được giới thiệu, tim tuyến công trình phù hợp với quy hoạch sử dựng đất của địa phương, đảm bảo theo quy định hiện hành trước khi triển khai thi công công trình; Đối với các công việc sử dụng mã tạm tính, không có trong định mức xây dựng và các giá vật tư không có trong Thông báo giá của Liên Sở Tài chính – Xây dựng tỉnh Đồng Nai, chủ đầu tư vận dụng đơn giá công trình tương tự đã thực hiện hoặc thuê đơn vị có năng lực lập đơn giá đúng chế độ, chính sách để quản lý chi phí đảm bảo quy định hiện hành;

Chủ đầu tư và các nhà thầu tư vấn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác trong Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa (từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu) theo quy định; UBND thành phố Biên Hòa chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo phù hợp tiến độ thực hiện dự án, tránh kéo dài ảnh hưởng tăng chi phí bồi thường và ảnh hưởng tiến độ thực hiện.

Rà soát tiến độ, giải pháp thi công công công trình đường ven sông Đồng Nai để có phương án kế hoạch, giải pháp thi công công trình phù hợp, đồng bộ nhằm tránh phải thực hiện điều chỉnh thiết kế, bổ sung khối lượng trong quá trình thi công gây kéo dài thời gian thực hiện dự án...

Tại phụ lục kèm theo Quyết định 2186/QĐ-UBND cũng thể hiện: Chi phí tư vấn khảo sát địa hình, thủy văn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 1,624 tỷ đồng và chi phí tư vấn khảo sát địa chất bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi là 1,587 tỷ đồng...

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định 3180/QĐ-UBND ngày 17/11/2022, dự án có 14 gói thầu liên kết:

Gói thầu số 20 (tư vấn) Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 10, 11 có giá 4,586 tỷ đồng sau điều chỉnh dự toán còn 4,582 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Chuẩn Việt - Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Công trình Vạn Xuân trúng thầu với giá 4,481 tỷ đồng thực hiện 15 tháng theo Quyết định số 203/QĐ-BQLDA-ĐH ngày 5/4/2023;

Gói thầu số 11 (xây dựng): Hạng mục bến đò (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông) có giá 6,240 tỷ đồng sau được điều chỉnh dự toán 6,254 tỷ đồng. Công ty CP Nhân Bình trúng thầu với giá 6,236 tỷ đồng thực hiện 150 ngày theo Quyết định 612/QĐ-BQLDA ngày 25/9/2023;

Gói thầu số 17 (tư vấn): Kiểm định cọc khoan nhồi có giá 1,15 tỷ đồng Viện Công nghệ Xây dựng Cầu đường Phía Nam trúng thầu với giá 930,94 triệu đồng, thực hiện trong 5 tháng theo Quyết định 158/QĐ-BQLDA-ĐH ngày 17/3/2023;

Nguồn MSC

Gói thầu số 10 (xây dựng): Hạng mục kè, công viên và cây xanh, hệ thống chiếu sáng (bao gồm đảm bảo an toàn giao thông), có giá 445,822 tỷ đồng sau điều chỉnh dự toán còn 445,057 tỷ đồng. Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng đê kè và phát triển nông thôn Hải Dương – Công ty Cổ phần Nhân Bình - Công ty TNHH Vân Nga Phát – Công ty cổ phần dịch vụ và xây dựng Thăng Long trúng thầu với giá 440,29 tỷ đồng, thực hiện 420 ngày theo 742/QĐ-QLDA ngày 27/12/2022;

Gói thầu số 14 (phi tư vấn): Bảo hiểm rủi ro của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện gói thầu số 10, 11, có giá 4,694 tỷ đồng Tổng Công ty Cổ Phần Bảo hiểm Petrolimex – Tổng Công ty bảo hiểm PVI (Gọi tắt là PJICO - PVI) trúng thầu với giá 903,782 triệu đồng thực hiện 990 ngày, theo Quyết định 155/QĐ-QLDA ngày 13/3/2023;...