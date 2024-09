Bình Dương: Bách Hóa Minh Tâm sẽ cung cấp bánh trung thu cho đơn vị nào?

Chờ kết quả hàng loạt gói thầu

Mới nhất (18/9), UBND xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương đã hoàn thành mở thầu gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Thanh Tuyền có giá 323,44 triệu đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Duy nhất Bách Hóa Tổng hợp Minh Tâm dự thầu với giá 316,971 triệu đồng.

Ngày 17/9, UBND xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng cũng đã hoàn thành mở thầu gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Minh Hòa có giá 216,450 triệu đồng theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Duy nhất Bách Hóa Tổng hợp Minh Tâm dự thầu với giá 212,121 triệu đồng.

Ngày 16/9, UBND xã Định Hiệp hoàn thành mở thầu gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Định Hiệp có giá 182 triệu đồng, theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Duy nhất Bách Hóa Tổng hợp Minh Tâm dự thầu với giá 178,360 triệu đồng.

Ngày 13/9, UBND thị trấn Dầu Tiếng đã hoàn thành mở thầu gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng có giá 402,675 triệu đồng, theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Duy nhất Bách Hóa Tổng hợp Minh Tâm dự thầu với giá 394,621 triệu đồng;

Cùng ngày 13/9, UBND xã Long Tân đã hoàn thành mở gói thầu Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Long Tân có giá 186,485 triệu đồng, theo hình thức chào hàng cạnh tranh. Duy nhất Bách Hóa Tổng hợp Minh Tâm dự thầu với giá 182,755 triệu đồng;

Năng lực nhà thầu

Bách hóa tổng hợp Minh Tâm có địa chỉ tại phường 3, TP Mỹ Tho, Tiền Giang; thành lập tháng 4/2009; người đại diện pháp luật bà Huỳnh Thị Ngọc Loan.

Từ tháng 9/2020 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng 18/25 gói thầu, trượt 1 gói, 6 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 5,336 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (với hơn 440,212 triệu đồng là các gói chỉ định thầu);

Nhà thầu thường xuyên trúng thầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo một thống kế chưa đầy đủ từ tháng 8/2024 đến nay nhà thầu đã được công bố trúng 4 gói thầu trong đó: Vào tháng 8/2024, trúng gói Mua hàng hóa (Bánh trung thu) tặng, thăm hỏi, tri ân khách hàng Công ty trị giá 440,212 triệu đồng do Công ty xăng dầu Tiền Giang làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bách Hóa tổng hợp Minh Tâm sẽ cũng cấp cho UBND xã Minh Thạnh 3100 bánh trung thu đậu xanh bơ (230gr) 2 trứng .

Ngày sau đó ngày 21/8, nhà thầu được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang phê duyệt Quyết định 134/QĐ-BIDV.TG-TTĐ trúng gói thầu Mua sắm bánh trung thu năm 2024 với giá 412,860 triệu đồng thực hiện trong 10 ngày (giá gói thầu 412,860 triệu đồng). Theo gói thầu này Bách hóa tổng hợp Minh Tâm sẽ cung cấp 555 hộp bánh trung thu 4 bánh với đơn giá trúng thầu 308.000 đồng/ hộp và 336 hộp bánh trung thu 5 bánh với đơn giá 720.000 đồng/ hộp.

Mới đây (16/9) UBND xã Thanh An đã phê duyệt Quyết định 454/QĐ-UBND cho Bách hóa tổng hợp Minh Tâm trúng gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Thanh An với giá 201,292 triệu đồng thực hiện trong 5 ngày (giá gói thầu 205,4 triệu đồng). Theo đó Bách Hóa tổng hợp Minh Tâm sẽ cũng cấp cho UBND xã Thanh An 3160 bánh trung thu đậu xanh bơ (230gr) 2 trứng với đơn giá trúng thầu 63.700 đồng/ bánh.

Cùng ngày, UBND xã Minh Thạnh phê duyệt Quyết định 562/QĐ-UBND cho Bách hóa tổng hợp Minh Tâm trúng gói Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Minh Thạnh trị giá 197,47 triệu đồng thực hiện trong 5 ngày (giá gói thầu 201,5 triệu đồng). Theo đó Bách Hóa tổng hợp Minh Tâm sẽ cũng cấp cho UBND xã Minh Thạnh 3100 bánh trung thu đậu xanh bơ (230gr) 2 trứng với đơn giá trúng thầu 63.700 đồng/ bánh.

Vào tháng 10/2023, Bách hóa tổng hợp Minh Tâm cũng được công bố trúng 7 gói mua bánh trung thu trên địa bàn tỉnh Bình Dương:

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Thanh An trị giá 253,3 triệu đồng;

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng trị giá 491,253 triệu đồng;

Mua bánh Trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 15 tuổi trên địa bàn xã Thanh Tuyền trị giá 397,681 triệu đồng;

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Minh Hòa trị giá 238,4 triệu đồng;

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Long Hòa trị giá 283,1 triệu đồng;

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Long Tân trị giá 220,520 triệu đồng;

Mua bánh trung thu cho trẻ em từ 0 đến dưới 16 tuổi trên địa bàn xã Định Hiệp trị giá 208,6 triệu đồng.

Tất cả những gói thầu trúng năm 2023 đều do Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn Đồng Thuận Thành tổ chức mời thầu