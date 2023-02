Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa thông báo bán đấu giá cùng lúc 5 tài sản bảo đảm cho khoản vay của Công ty CP Nông dược HAI (mã chứng khoán: HAI) tại Agribank chi nhánh Phú Nhuận.



Tài sản đấu giá là 4 quyền sử dụng đất và 1 quyền sở hữu công trình xây dựng tại khu phố 3, phường 4, thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) gồm: Quyền sử dụng 2.287m2 đất; quyền sử dụng 2.352m2 đất; quyền sử dụng 1.920m2 đất; quyền sử dụng 2.193m2 đất và quyền sở hữu công trình xây dựng trên diện tích đất 4.113m2.

Riêng quyền sở hữu công trình xây dựng trên diện tích đất 4.113m2 đã được UBND tỉnh Tiền Giang cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho Công ty CP Nông dược HAI. Đây cũng chính là chi nhánh của Nông dược HAI tại tỉnh Tiền Giang, trong đó có nhà làm việc và nhà kho.

Agribank đại hạ giá 6 khu đất của Nông dược HAI để thu nợ (ảnh minh họa. Nguồn Internet).

Mức giá khởi điểm trọn gói cho 5 tài sản trên là 42,036 tỷ đồng. Mức giá này giảm gần 18 tỷ đồng so với lần đấu giá hồi tháng 10/2022, khi Agribank rao bán các tài sản nói trên.

Các tài sản này được HAI dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Agribank Phú Nhuận. Tháng 8/2022, HĐQT của HAI đã thông qua nghị quyết về bàn giao 5 tài sản trên tại Tiền Giang cho Agribank Phú Nhuận.

Ngoài ra, Agribank cũng thông báo bán đấu giá một tài sản khác của Nông dược HAI là quyền sử dụng 3.048m2 đất tại số 358 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM. Lô đất vàng này được Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Nông dược HAI .

Đây là lần thứ ba Agribank thông báo bán đấu giá lô đất vàng này. Giá khởi điểm cho lần đấu giá này là 171,712 tỷ đồng, giảm 18,6 tỷ đồng so với lần chào bán không thành công vào tháng 11/2022 và giảm 48,3 tỷ đồng so với lần chào bán hồi tháng 9/2022 là gần 220 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý 4/2022, Công ty CP Nông dược HAI ghi nhận doanh thu chỉ đạt hơn 37 tỷ đồng, giảm 86% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế lỗ 18,79 tỷ đồng. Theo lý giải của công ty, nguyên nhân chủ yếu do doanh thu một số mảng hoạt động thương mại và gia công sụt giảm 86,60% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với mức lỗ 672 tỷ đồng của quý IV/2021, số lỗ đã giảm đáng kể do không phát sinh nhiều khoản trích lập dự phòng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAI bị đình chỉ giao dịch kể từ tháng 9/2022 do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.