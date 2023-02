Sắp lấy chồng giàu, hot girl Linh Rin lộ bụng tròn xoe

Trong năm nay cư dân mạng đang háo hức trước tin, Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ có một đám cưới không xa vào đầu năm nay. Chuyện tình của chàng thiếu gia gia tộc nghìn tỷ và cô hot girl Hà Thành đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng nhiều năm nay. Linh Rin mới đây vừa xuất hiện trong sự kiện khai trương của nhóm bạn toàn hot girl đời đầu Hà Thành là Huyền Baby, Hạnh Sino, Emily Nguyễn. Cô nàng diện một chiếc đầm màu trắng với form dáng rất thanh lịch. Thế nhưng ở 1 số góc quay chụp, vợ sắp cưới của Phillip Nguyễn liên tục phải dùng tay che trước bụng. Khi cô nàng đưa tay ra chỗ khác, vòng 2 của cô to lên bất thường. Đến đây, cư dân mạng tò mò phải chăng nàng mẫu đã có tin vui sau khi thông báo sắp đám cưới với hôn phu tỷ phú? Tuy nhiên tất cả chỉ là đồn đoán của dân mạng mà thôi bởi trong một sự kiện cách đó không lâu, vòng 2 của Linh Rin lại khá thon thả. Item có màu trắng được may với chất liệu dày dặn, bề mặt dường như được may 2 lớp vải nên có thể nói dễ dìm dáng của cô nàng. Linh Rin so với dàn hot girl đời đầu có độ xinh đẹp và số đo 3 vòng, chiều cao mãn nhãn chẳng kém, song cô nàng lại có style ăn mặc rất kín đáo. Được biết đây không phải lần đầu tiên mẫu nữ dính nghi vấn bầu bí. Trước đó, khi tham gia một sự kiện cùng Phillip Nguyễn vào cuối tháng 10/2022, cô nàng liên tục dùng chiếc quạt che bụng. Sau khi công bố đã đính hôn với Phillip Nguyễn, hiện Linh Rin đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình chồng tương lai. Ngoài chức vụ giám đốc của một bộ phận, cô cũng thường xuyên sánh bước bên hôn phu tới các sự kiện hay cùng nhau đi công tác nước ngoài. Linh Rin dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện trong các sự kiện thời trang cùng với Phillip Nguyễn và đăng tải nhiều trên trang cá nhân. Ảnh: Tổng hợp

Trong năm nay cư dân mạng đang háo hức trước tin, Linh Rin và Phillip Nguyễn sẽ có một đám cưới không xa vào đầu năm nay. Chuyện tình của chàng thiếu gia gia tộc nghìn tỷ và cô hot girl Hà Thành đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng nhiều năm nay. Linh Rin mới đây vừa xuất hiện trong sự kiện khai trương của nhóm bạn toàn hot girl đời đầu Hà Thành là Huyền Baby, Hạnh Sino, Emily Nguyễn. Cô nàng diện một chiếc đầm màu trắng với form dáng rất thanh lịch. Thế nhưng ở 1 số góc quay chụp, vợ sắp cưới của Phillip Nguyễn liên tục phải dùng tay che trước bụng. Khi cô nàng đưa tay ra chỗ khác, vòng 2 của cô to lên bất thường. Đến đây, cư dân mạng tò mò phải chăng nàng mẫu đã có tin vui sau khi thông báo sắp đám cưới với hôn phu tỷ phú? Tuy nhiên tất cả chỉ là đồn đoán của dân mạng mà thôi bởi trong một sự kiện cách đó không lâu, vòng 2 của Linh Rin lại khá thon thả. Item có màu trắng được may với chất liệu dày dặn, bề mặt dường như được may 2 lớp vải nên có thể nói dễ dìm dáng của cô nàng. Linh Rin so với dàn hot girl đời đầu có độ xinh đẹp và số đo 3 vòng, chiều cao mãn nhãn chẳng kém, song cô nàng lại có style ăn mặc rất kín đáo. Được biết đây không phải lần đầu tiên mẫu nữ dính nghi vấn bầu bí. Trước đó, khi tham gia một sự kiện cùng Phillip Nguyễn vào cuối tháng 10/2022, cô nàng liên tục dùng chiếc quạt che bụng. Sau khi công bố đã đính hôn với Phillip Nguyễn, hiện Linh Rin đã tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình chồng tương lai. Ngoài chức vụ giám đốc của một bộ phận, cô cũng thường xuyên sánh bước bên hôn phu tới các sự kiện hay cùng nhau đi công tác nước ngoài. Linh Rin dần thoải mái hơn trong việc xuất hiện trong các sự kiện thời trang cùng với Phillip Nguyễn và đăng tải nhiều trên trang cá nhân. Ảnh: Tổng hợp