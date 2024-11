41 gói thầu của Truyền hình cáp Saigontourist về tay Công ty Việt Hồng Hà

Theo tìm hiểu của PV, Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 11/12/2013; đến nay, nhà thầu đã tham gia 205 gói thầu, trúng 104 gói, 25 gói chưa có kết quả; tổng giá trị trúng thầu hơn 430,9 tỷ đồng (trong đó với vai trò độc lập hơn 418 tỷ đồng).

Theo thông tin công khai đăng tải trên muasamcong.mpi.gov.vn, từ năm 2016 đến nay, công ty đã trúng 41 gói thầu, của SCTV. Trong đó, 16/41 gói sử dụng hình thức đấu thầu mua sắm trực tiếp.

Từ đầu năm đến nay, công ty đã trúng 13 gói thầu (có 7/13 gói thầu, của SCTV) … Ngoài ra, đơn vị còn trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long…

Các gói thầu tại SCTV, Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng, thường là thuê CMTS phục vụ di dời Headend Cần Thơ, từ Tòa nhà VTV sang Tòa nhà SCTV tại TP. Cần Thơ năm 2024; Đầu tư thiết bị GPON. khu vực TP. HCM năm 2024 - Giai đoạn 1; Đầu tư Card GPON tương thích OLT BDCOM cho Dự án GPON, khu vực TP HCM năm 2024 - Giai đoạn 1; Mua sắm Wireless router (loại 4 cổng 1Gbps), phục vụ phát triển và chăm sóc khách hàng năm 2024 - Đợt 2; Đầu tư thiết bị GPON, khu vực TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024); Mua sắm Wireless router (loại 4 cổng 1Gbps), phục vụ phát triển và chăm sóc khách hàng năm 2024 - Đợt 1…

Mới nhất (8/11), Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (tỉnh Vĩnh Long) đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng Gói thầu số 4: Mua sắm đồng hồ nước D15, thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) mua sắm vật tư, hóa chất, thiết bị, đồng hồ nước và phụ kiện phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024, của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Vĩnh Long, với giá 3.393.900.000 đồng, thực hiện trong 120 ngày.

Trước đó, ngày 5/11, UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP HCM) đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng gói thầu thiết bị với giá 3.861.660.600 đồng, thực hiện trong 150 ngày.

Được biết, gói thầu thiết bị nêu trên, thuộc Dự án Chuyển đổi, thiết lập mới đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, theo Công văn số 2232/STTTT-BCVT ngày 27/7/2023, của Sở Thông tin - Truyền thông TP HCM, tại UBND xã và địa bàn 15 ấp, xã Vĩnh Lộc A, có tổng mức đầu tư 5.600.000.000 đồng; được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt tại Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 29/2/2024; ngân sách sử dụng từ vốn bổ sung có mục tiêu; Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng H.M mời thầu; UBND xã Vĩnh Lộc A chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Đã trúng 41 gói thầu, tại Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist. Trong đó, phải kể đến:

Gói thầu thuê CMTS, phục vụ di dời Headend Cần Thơ, từ Tòa nhà VTV sang Tòa nhà SCTV, tại TP. Cần Thơ năm 2024, thuộc Dự án Di dời Headend Cần Thơ, từ Tòa nhà VTV sang Tòa nhà SCTV, tại TP. Cần Thơ, của Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist, với giá trúng thầu 151.500.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Tại gói thầu này, Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà sẽ cung cấp 1 bộ Khung CMTS tương thích CMTS Arris E6000 (bao gồm nguồn, card xử lý) (Chassis CMTS tương thích CMTS Arris E6000 (bao gồm nguồn, card xử lý)) với giá 28.500.000 đồng; 2 card Cạc Upstream tương thích CMTS Arris E6000 (Card Upstream tương thích CMTS Arris E6000) với giá 22.500.000 đồng; 2 card Cạc Downstream tương thích CMTS Arris E6000 (Card Downstream tương thích CMTS Arris E6000) với giá 22.500.000 đồng; 1 bộ Cạc giao diện dạng Mô-đun 10 cổng 10GE SFP+ (Modular Interface Card with 10x10GE SFP+ interface) với giá 33.000.000 đồng.

Ngày 27/8/2024, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng gói thầu đầu tư thiết bị GPON, khu vực TP HCM năm 2024 (Giai đoạn 1), thuộc Dự án Đầu tư hệ thống mạng GPON năm 2024 (Giai đoạn 1), với giá 15.216.960.000 đồng (giá dự toán 15.959.636.000 đồng), thực hiện trong 75 ngày.

Tại gói thầu này Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà sẽ cung cấp: 5 bộ thiết bị đầu cuối đường quang với 8 cổng SFP+/XFP đường lên 10Ge hỗ trợ ít nhất 6 card thuê bao (OLT with 8 port SFP+/XFP uplink 10Ge support at least 6 subscriber line cards) với giá 140.800.000 đồng/ bộ; 19 cái Cạc thuê bao GPON 16 port bao gồm 16 mô-đun SFP GPON C++ (Card 16-port G-PON Interface unit, bao gồm 16 SFP GPON C++) với giá 128.700.000 đồng/ cái; 17.132 bộ thiết bị đầu cuối mạng quang tích hợp wifi loại 2 băng tần chuẩn AC tích hợp Mesh (Thiết bị ONT wifi loại 2 băng tần chuẩn AC tích hợp Mesh) với giá 957.000 đồng/ bộ và 5 bộ nguồn 48VDC, 2000W/mô-đun, có thể gắn trên giá 19 inch dùng cho OLT (Power 48VDC, 2000W/module, 19-inch rack mountable for OLT) với giá 64.900.000 đồng/ bộ...

Nguồn: MCS

Ngày 19/4/2024, công ty trúng gói thầu đầu tư Card GPON (loại tương thích OLT BDcom phục vụ chuyển mạng treo sang ngầm năm 2023 – Giai đoạn 3), thuộc Dự án Mua sắm vật tư, thiết bị chuyển mạng treo sang ngầm năm 2023 – Giai đoạn 3 - Công nghệ GPON và Dự toán ngầm hóa chuyển đổi GPON tuyến đường Bến Ba Đình, Phường 9, Quận 8 (TP HCM), với giá 224.330.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày;

Ngày 1/4/2024, gói thầu mua sắm Wireless router loại 4 cổng 1Gbps, phục vụ phát triển và chăm sóc khách hàng năm 2024 - Đợt 2, thuộc KHLCNT phát triển và chăm sóc khách hàng Internet năm 2024, với giá trúng thầu 13.455.200.000 đồng, thực hiện trong 30 ngày. Gói thầu trên với hình thức lựa chọn nhà thầu - mua sắm trực tiếp; hợp đồng trọn gói, phương thức “một giai đoạn 1 túi hồ sơ”; lĩnh vực hàng hóa.

Gói thầu đầu tư thiết bị GPON, khu vực TP. Vũng Tàu năm 2024, thuộc Dự án Đầu tư hệ thống mạng GPON, khu vực TP. Vũng Tàu năm 2024; ngày 15/3/2024, Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist đã phê duyệt Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng thầu với giá 3.921.125.285 đồng, thực hiện trong 30 ngày.

Ngoài ra nhà thầu còn được công bố trúng thầu tại Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long, Công ty CP Điện nước An Giang... như:

Tại KHLCNT mua sắm trực tiếp đồng hồ nước lạnh đa tia Dn15 mm, loại từ - cấp B thân gang, kiềng đồng thau; Công ty TNHH Thương mại viễn thông Việt Hồng Hà trúng gói thầu mua sắm đông hồ nước lạnh đa tia Dn15mm loại từ - cấp B, thân gang, kiềng đồng thau, với giá 3.823.200.000 đồng, thực hiện trong 60 ngày.

Gói thầu số 3: Cung cấp 5.000 đồng hồ đo lưu lượng nước DN 15 mm, thuộc KHLCNT mua 5.000 đồng hồ đo lưu lượng nước DN 15 mm, của Công ty CP Cấp nước Vĩnh Long, với giá trúng thầu 2.262.600.000 đồng, thực hiện trong 90 ngày…