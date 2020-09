4 cặp mẹ con đại gia nổi tiếng thương trường

Mẹ con "Nữ hoàng mía đường"

Không xuất hiện trong top những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt song bà Huỳnh Bích Ngọc lại là một nữ doanh nhân rất quyền lực. Nữ đại gia này có trong tay rất nhiều doanh nghiệp lớn ngành mía đường và được mệnh danh là “Nữ hoàng" ngành mía đường.

Bà Huỳnh Bích Ngọc.

Bà Huỳnh Bích Ngọc hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa; Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Trên sàn chứng khoán, khối tài sản của "Nữ hoàng" mía đường tương đương 977 tỷ đồng (tính đến ngày 24/9/2020).

Đặng Huỳnh Ức My (sinh năm 1981) - con gái của bà Huỳnh Bích Ngọc và ông Đặng Văn Thành nổi tiếng trên thương trường khi được mệnh danh là “công chúa” ngành đường.

Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh - tài chính. Sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh, kết hợp với khả năng thiên phú, Đặng Huỳnh Ức My nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường.

Công chúa mía đường Đặng Huỳnh Ức My.

Không theo chân bố và anh trai Đặng Hồng Anh, Đặng Huỳnh Ức My nối nghiệp mẹ khi làm việc trong ngành mía đường.

Nữ doanh nhân tài giỏi này đang giữ nhiều trọng trách lớn như Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công. Khối tài sản của doanh nhân trên sàn chứng khoán tương đương 1.417 tỷ đồng.

Mẹ con bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh sinh năm 1952, nguyên quán Tây Ninh, hiện là Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc CTCP Cơ điện lạnh, Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Địa ốc Sài Gòn. Trong danh sách 50 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán năm 2015, bà Nguyễn Thị Mai Thanh có tổng tài sản khoảng 500 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh.

Giữ ghế Giám đốc REE năm 1987, bà cổ phần hóa doanh nghiệp này 5 năm sau đó. Từ đây, bà bắt đầu giữ vị trí điều hành kép tại REE, đưa cổ phiếu của công ty này trở thành một trong hai mã chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam. REE từ công ty chỉ có lợi nhuận ròng khoảng 40 tỷ đồng đã đạt lợi nhuận tới hơn 1.000 tỷ đồng năm 2014.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh.

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh sinh năm 1991, là con gái của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, cũng nổi tiếng trên sàn chứng khoán Việt Nam. Khi tròn 22 tuổi, Nhất Hạnh đã trở thành triệu phú đôla trẻ nhất sàn chứng khoán Việt Nam, bên cạnh thành tích học tập tốt.

Mẹ con nữ đại gia ngân hàng - sân golf

Không xuất hiện trong bất cứ bảng xếp hạng người giàu trên sàn chứng khoán nào của Việt Nam, tài sản của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga ở mức nào vẫn còn là một ẩn số. Tuy nhiên, tên tuổi của bà luôn đứng cạnh những doanh nghiệp lớn, từ vị trí chủ tịch Techcombank, rồi SeaBank và Tập đoàn đa ngành BRG.

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga.

Sinh năm 1955, là người Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân), bà Nga đã học qua nhiều lớp kinh tế ở Pháp, Đức, Nhật Bản, Úc và là người Việt Nam đầu tiên được mời học ở George Town (Mỹ), do quỹ tài trợ của bà Hillary Clinton, phu nhân cựu Tổng thống Bill Clinton, dành riêng cho các nhà lãnh đạo tập đoàn kinh tế.

Doanh nhân Lê Thu Thủy.

Lê Thu Thủy (sinh năm 1983) - con gái của doanh nhân Nguyễn Thị Nga,là người nắm quyền cao nhất tại SeABank. Cô tốt nghiệp cử nhân Quản trị kinh doanh và cử nhân Tài chính ngân hàng tại Đại học George Mason, Mỹ.

Lê Thu Thủy từng có tên trong danh sách "Những doanh nhân nữ đáng chú ý nhất của thế hệ doanh nhân mới" do Forbes bình chọn.

Hai nữ cường nhân của Tập đoàn Nam Cường

Nữ đại gia Lê Thị Thúy Ngà chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Cường năm 2010 sau khi chồng bà là ông Trần Văn Cường qua đời.

Bà Ngà nắm giữ vị trí quyền lực nhất đồng thời cũng sở hữu gần như toàn bộ cổ phần của Tập đoàn Nam Cường. Cũng từ đây, bà Lê Thị Thúy Ngà được biết đến như một nữ doanh nhân “đình đám” trong kinh doanh bất động sản.

Bà Lê Thị Thúy Ngà.

Tháng 1/2014, tạp chí Forbes Việt Nam công bố danh sách 20 gia đình kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh các ngân hàng nổi tiếng như Sacombank, ACB, tập đoàn Vingroup… Tập đoàn Nam Cường cũng được vinh danh.

Tính đến tháng 5/2015, vốn điều lệ của tập đoàn Nam Cường đạt 4.500 tỷ đồng. Riêng cá nhân bà Lê Thị Thúy Ngà sở hữu cổ phần xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, chiếm 88,86% cổ phần.

Ái nữ Tập đoàn Nam Cường - Trần Thị Quỳnh Ngọc.

Là con gái của cố doanh nhân Trần Văn Cường và bà Lê Thị Thúy Ngà, Trần Thị Quỳnh Ngọc được kỳ vọng là người kế thừa sản nghiệp do cha mẹ mình gây dựng. “Ái nữ” của bà Thúy Ngà có 8 năm tu nghiệp tại Anh ngành Địa lý Kinh tế.

Năm 2014, cô được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch của tập đoàn khi sở hữu 11,11% cổ phần – có giá trị gần 500 tỷ đồng. Khi ấy, Quỳnh Ngọc mới chỉ 20 tuổi.