3 doanh nhân quyền lực “xộ khám” gây sốt năm 2020

Doanh nhân Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Saigon Co.op

Ngày 16/12, Công an TPHCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Diệp Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam.



Ông Diệp Dũng từng là doanh nhân quyền lực lừng lẫy trong giới tài chính và bán lẻ ở TP HCM. Ảnh: Tiền phong

Ông Diệp Dũng sinh năm 1968, trong một gia đình có truyền thống cách mạng, được giáo dục và học tập bài bản.

Tốt nghiệp Đại học Y dược TPHCM nhưng ông không theo ngành y mà chọn con đường làm doanh nhân với vị trí thư ký, chủ nhiệm dự án kiêm trợ lý Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Xây dựng và Kinh doanh Khu Chế xuất Tân Thuận.

Tháng 3/2010, ông Diệp Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm thành viên Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) khi mới 42 tuổi.

Với khối tài sản cả chục nghìn tỷ đồng cùng hàng chục khoản đầu tư vào các doanh nghiệp khác của HFIC, ông Diệp Dũng là doanh nhân đầy quyền lực ở Sài Gòn. Ông Dũng từng có thời gian làm Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện phần vốn của HFIC tại HDBank.

Ông Diệp Dũng được Thành ủy chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ, ban thường vụ Đảng ủy, giữ chức bí thư Đảng ủy Saigon Co.op nhiệm kỳ 2015-2020 và giới thiệu bầu giữ chức chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ cuối tháng 8/2015. Tháng 9/2015, ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op).

Bà Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã đỏ

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương. Sau đó, Interpol cũng đã truy nã đỏ đối với bị can Hồ Thị Kim Thoa.

Bà Thoa bị cáo buộc có những sai phạm trong việc để lô đất "vàng" 2-4-6 Hai Bà Trưng, TPHCM rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa. Ảnh: Zing.

Trước khi bỏ trốn và bị truy nã đỏ, bà Thoa không chỉ là một người phụ nữ quyền lực mà còn là một người phụ nữ giàu có với khối tài sản hàng trăm tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Kim Thoa từng là "nữ tướng" của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang khi nắm các vị trí cao nhất tại doanh nghiệp này: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Sau 18 năm gắn bó tại Bóng đèn Điện Quang, năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Dù không còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo tại Điện Quang nhưng sau khi về làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa vẫn là cổ đông lớn thứ 6 tại doanh nghiệp này và nhận cổ tức hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Cụ thể, năm 2016, gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nhận khoảng 35,4 tỷ đồng cổ tức tại Điện Quang và riêng cá nhân bà Thoa nhận khoảng 5,1 tỷ đồng (cao hơn rất nhiều so với lương Thứ trưởng).

Cuối tháng 11/2018, bà Thoa thu về khoảng trên 38 tỷ đồng nhờ bán hơn 1,68 triệu cổ phiếu DQC (chiếm 5,4% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty này).

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát

Ngày 8/9, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Ngô Văn Phát (SN 1964, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Xăng Dầu Phát (Petraco).

Ông Phát bị bắt với cáo buộc có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng với giao dịch lên đến 5.000 tỷ đồng.

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát. Ảnh: Dân Việt

Ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964 tại xã Nam Hưng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Phát được thương giới gọi với cái tên Phát "dầu".

Ngoài Petraco, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thành (có trụ sở tại TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đây là doanh nghiệp có "số má" trong lĩnh vực xây dựng.

Bên cạnh đó, đại gia Ngô Văn Phát còn sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, có trị giá hàng trăm tỷ đồng.