Những ái nữ xinh đẹp, tài giỏi thừa hưởng tài sản "khủng" từ người mẹ quyền lực

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Nga hiện là Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn BRG, Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank). Tập đoàn BRG sở hữu một loạt sân golf và bất động sản nghỉ dưỡng như sân golf quốc tế Đảo Vua (Kings' Island Golf Course), khu nghỉ dưỡng ven biển và sân golf quốc tế Đồ Sơn (Doson Seaside Golf Resort).... Trong khi đó, con gái bà Nguyễn Thị Nga là Lê Thu Thủy, hiện giữ chức Tổng giám đốc SeABank sau 5 năm ở vị trí phó tổng. Cùng với ông Đặng Văn Thành, hai mẹ con bà Huỳnh Bích Ngọc và Đặng Huỳnh Ức My là những người làm nên thành công của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC Group). Bà Huỳnh Bích Ngọc hiện giữ chức Phó chủ tịch Tập đoàn TTC với hệ sinh thái gồm gần 20 công ty thành viên, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực từ mía đường, bất động sản, du lịch, năng lượng... Doanh nhân Huỳnh Bích Ngọc thay chồng quán xuyến và phụ trách toàn bộ mảng kinh doanh mía đường khi ông Thành gây dựng Sacombank. Và khi Sacombank trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ lớn nhất Việt Nam thì bà Huỳnh Bích Ngọc đã là "nữ hoàng" của ngành mía đường. Con gái của vợ chồng Chủ tịch Đặng Văn Thành - Huỳnh Bích Ngọc, Đặng Huỳnh Ức My được mệnh danh là "công chúa mía đường". Ức My là cổ đông lớn, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công, thành viên HĐQT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa. Hai mẹ con "nữ tướng" REE Nguyễn Thị Mai Thanh - Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh cũng nằm trong top doanh nhân giàu có trên sàn chứng khoán Việt. Nữ tướng" Nguyễn Thị Mai Thanh là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Cơ điện lanh (REE). Dưới sự lãnh đạo của bà Thanh, REE từ công ty chỉ có lợi nhuận ròng khoảng 40 tỷ, năm 2014 đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Theo báo cáo lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, REE ghi nhận 1.242 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó quý I ghi nhận lợi nhuận 370,2 tỷ đồng, doanh thu tài chính 158,5 tỷ đồng, lợi nhuận tài chính lỗ 1,9 tỷ đồng. Con gái của bà Mai Thanh, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nổi tiếng trên sàn chứng khoán khi mới ngoài 20 tuổi. Hiện, Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh nắm hơn 4 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỉ lệ 1,3% vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Doanh nhân Nguyễn Thị Như Loan - Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai được biết đến là một trong số ít nữ lãnh đạo thành công trong lĩnh vực bất động sản và gia nhập thị trường từ rất sớm. Trong khi đó, con gái bà Loan - Nguyễn Ngọc Huyền My, em trai Cường Đôla, lại được xem là người tư vấn cho mẹ những vấn đề quan trọng. Nguyễn Ngọc Huyền My cũng là cổ đông lớn thứ hai, sau bà Như Loan tại QCGL với gần 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn. Video: Tiểu sử Joyce Phạm: Ái nữ xinh đẹp, giỏi giang của đại gia Minh Nhựa. Nguồn: Youtube.

