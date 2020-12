Ngưỡng mộ những ái nữ tài năng, giàu có nhất Việt Nam

Nguyễn Ngọc Nhất Hạnh là ái nữ của bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc CTCP Cơ điện lạnh (REE). Tính đến ngày 17/7/2019, Nhất Hạnh nắm hơn 4 triệu cổ phiếu REE, tương đương tỷ lệ 1,3% vốn điều lệ và tổng tài sản đang đạt 133,46 tỷ đồng. Ảnh: Internet Trước đó, con gái út của nữ tướng Mai Thanh từng nắm giữ nhiều triệu cổ phiếu của Ngân hàng Sacombank và bán đi rất thành công hồi tháng 7/2011. Ảnh: Internet Nhất Hạnh có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ khi lớp 10 đã giành chứng chỉ Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở Quốc tế. Cô biết nhiều ngoại ngữ, trong đó tiếng Anh có chứng chỉ IELTS thuộc top cao nhất Việt Nam ngay từ lúc mới 18 tuổi. Ảnh: Internet Trần Phương Ngọc Thảo là con gái Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) Cao Thị Ngọc Dung. Ngọc Thảo là một trong những g sinh viên Việt Nam hiếm hoi được cả 5 trường đại học lớn của Anh và Mỹ muốn trao học bổng toàn phần. Ảnh: Enternews Phương Thảo sở hữu 5,7 triệu cổ phần PNJ, tương đương 2,5% vốn của doanh nghiệp trang sức lớn nhất Việt Nam. Ảnh: vietnamfinance. Nguyễn Ngọc Huyền My là ái nữ của đại gia Nguyễn Thị Như Loan – Chủ tịch HĐQT Quốc Cường Gia Lai. Dù không giữ chức vụ chủ chốt tại công ty nhưng Huyền My lại là nhân vật trọng yếu của tập đoàn, cố vấn cho bà Như Loan trong những vấn đề lớn. Ảnh: Internet Theo báo cáo tài chính năm 2015, Huyền My nắm 39,4 triệu cổ phần, tương đương 14,3% vốn QCGL. Với mức cổ phiếu "khủng", số tài sản của Nguyễn Ngọc Huyền My vào khoảng hơn 193 tỷ đồng. Cô cũng lọt top 10 doanh nhân 8X giàu nhất năm 2015. Ảnh: Internet Sinh năm 1990, Trần Thị Quỳnh Ngọc là con gái duy nhất của doanh nhân quá cố Trần Văn Cường và Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Nam Cường Lê Thị Thúy Ngà. Ảnh: Internet Năm 2014, Quỳnh Ngọc được biết đến với vai trò Phó Chủ tịch của tập đoàn khi sở hữu 11,11% cổ phần – có giá trị gần 500 tỷ đồng. Khi ấy, Quỳnh Ngọc mới chỉ 20 tuổi. Ảnh: Internet Ngày 14/12/2016, vốn điều lệ của tập đoàn này lại được điều chỉnh về mức cũ (4.500 tỷ đồng). Trong đó, ái nữ Tập đoàn Nam Cường sở hữu 3% cổ phần – tương ứng 135 tỷ đồng. Ảnh: Internet Video: Gặp gỡ 1 trong 4 tỷ phú đô la của Việt Nam. Nguồn: Tin Tức VTV24

