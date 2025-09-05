Kim Hiền ‘Mùi ngò gai’ tiếc thương nghệ sĩ Ngọc Trinh

Kim Hiền gửi lời vĩnh biệt đến nghệ sĩ Ngọc Trinh. Trước đó, nhiều diễn viên phim Mùi ngò gai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh.

Trên trang cá nhân, Kim Hiền cho biết, cô bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời. Nữ diễn viên nhớ lại nhiều kỷ niệm với đàn chị. Kim Hiền viết: “Bao ký ức lại ùa về, những ngày đầu tiên khi em và chị có dịp làm việc chung trong bộ phim Mùi ngò gai.

Đó không chỉ là khoảng thời gian làm nghề, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời em, khi được đồng hành cùng một đàn chị tài năng, hết mình với nghệ thuật.

Chị luôn là người truyền cảm hứng, là tấm gương trong cách làm nghề và cuộc sống. Những hình ảnh, những vai diễn của chị sẽ còn mãi trong tim khán giả và trong lòng những người từng may mắn được làm việc cùng chị trong đó có em.

Xin tiễn biệt chị, một người đàn chị đáng quý, một nghệ sĩ đầy đam mê. Em sẽ luôn trân trọng và nhớ đến những tháng ngày đã từng đồng hành cùng chị. Mong chị an yên ở một nơi thật đẹp”.

Chia sẻ của Kim Hiền. Ảnh chụp màn hình.

Kim Hiền (trái) tiếc thương diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FB Kim Hiền, Ngọc Trinh.

Trước đó, các diễn viên phim Mùi ngò gai: Hòa Hiệp, Tiết Cương cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh. Hòa Hiệp chia sẻ trên trang cá nhân: “Bà Vy ơi! Sao bà bỏ ông Khanh mà ra đi rồi! Vở diễn này chị em mình có thật nhiều kỷ niệm.

Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy. Mưa bóng mây - dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà giờ bà Vy bỏ đi rồi ông Khanh biết diễn cùng ai đây”.

Trên trang cá nhân, Tiết Cương bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Ngọc Trinh. Anh viết: “Em bàng hoàng chị ơi! Người chị của em! Năm 1993, em bước chân vào trường sân khấu gặp lần đầu tiên ấn tượng về chị là sự nhỏ nhắn xinh xắn. Sau đó, em mới biết chị học lớp trên em và ngày chị tốt nghiệp, lớp em tham gia vai quần chúng.

Sau khi ra trường em may mắn chung quán phở với chị trong Mùi ngò gai, chị em biết bao kỷ niệm. Chị thường hay mắng yêu và chị em lại cùng cười! Bây giờ dẫu em không còn được gặp chị nhưng tiếng cười trong trẻo ấy vẫn mãi bên em! Yên nghỉ nhé chị Trinh của em! Bé Vy dễ thương!”.

Trong phim Mùi ngò gai lên sóng năm 2006, Ngọc Trinh đóng Vy - cô gái mồ côi đầy nghị lực. Nhiều năm qua, nữ diễn viên miệt mài diễn kịch, tham gia phim ảnh.