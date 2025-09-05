Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Kim Hiền ‘Mùi ngò gai’ tiếc thương nghệ sĩ Ngọc Trinh

Kim Hiền gửi lời vĩnh biệt đến nghệ sĩ Ngọc Trinh. Trước đó, nhiều diễn viên phim Mùi ngò gai cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh.

Thu Cúc (tổng hợp)

Trên trang cá nhân, Kim Hiền cho biết, cô bàng hoàng khi biết tin nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời. Nữ diễn viên nhớ lại nhiều kỷ niệm với đàn chị. Kim Hiền viết: “Bao ký ức lại ùa về, những ngày đầu tiên khi em và chị có dịp làm việc chung trong bộ phim Mùi ngò gai.

Đó không chỉ là khoảng thời gian làm nghề, mà còn là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời em, khi được đồng hành cùng một đàn chị tài năng, hết mình với nghệ thuật.

Chị luôn là người truyền cảm hứng, là tấm gương trong cách làm nghề và cuộc sống. Những hình ảnh, những vai diễn của chị sẽ còn mãi trong tim khán giả và trong lòng những người từng may mắn được làm việc cùng chị trong đó có em.

Xin tiễn biệt chị, một người đàn chị đáng quý, một nghệ sĩ đầy đam mê. Em sẽ luôn trân trọng và nhớ đến những tháng ngày đã từng đồng hành cùng chị. Mong chị an yên ở một nơi thật đẹp”.

kimhien1.png
Chia sẻ của Kim Hiền. Ảnh chụp màn hình.
kimhien0.jpg
Kim Hiền (trái) tiếc thương diễn viên Ngọc Trinh. Ảnh: FB Kim Hiền, Ngọc Trinh.

Trước đó, các diễn viên phim Mùi ngò gai: Hòa Hiệp, Tiết Cương cũng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh. Hòa Hiệp chia sẻ trên trang cá nhân: “Bà Vy ơi! Sao bà bỏ ông Khanh mà ra đi rồi! Vở diễn này chị em mình có thật nhiều kỷ niệm.

Ông Khanh nhớ mãi nụ cười của bà Vy. Mưa bóng mây - dự án còn đang lên kế hoạch để công diễn lại cho khán giả xem mà giờ bà Vy bỏ đi rồi ông Khanh biết diễn cùng ai đây”.

Trên trang cá nhân, Tiết Cương bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của Ngọc Trinh. Anh viết: “Em bàng hoàng chị ơi! Người chị của em! Năm 1993, em bước chân vào trường sân khấu gặp lần đầu tiên ấn tượng về chị là sự nhỏ nhắn xinh xắn. Sau đó, em mới biết chị học lớp trên em và ngày chị tốt nghiệp, lớp em tham gia vai quần chúng.

Sau khi ra trường em may mắn chung quán phở với chị trong Mùi ngò gai, chị em biết bao kỷ niệm. Chị thường hay mắng yêu và chị em lại cùng cười! Bây giờ dẫu em không còn được gặp chị nhưng tiếng cười trong trẻo ấy vẫn mãi bên em! Yên nghỉ nhé chị Trinh của em! Bé Vy dễ thương!”.

Trong phim Mùi ngò gai lên sóng năm 2006, Ngọc Trinh đóng Vy - cô gái mồ côi đầy nghị lực. Nhiều năm qua, nữ diễn viên miệt mài diễn kịch, tham gia phim ảnh.

#nghệ sĩ Ngọc Trinh #nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời #diễn viên Ngọc Trinh #Mùi ngò gai

Bài liên quan

Giải trí

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ Ngọc Trinh và Công Ninh

2 nghệ sĩ Công Ninh và Ngọc Trinh từng gắn bó tình cảm trong 10 năm. Mới đây, trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh, diễn viên Công Ninh vô cùng thương tiếc.

congninh1.jpg
Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời vào ngày 1/9. Theo Znews, 2 tuần trước, cô lâm bệnh. Gia đình Ngọc Trinh giữ kín bệnh tình của nữ diễn viên. Ảnh: Người Lao Động.
congninh2.jpg
Diễn viên Công Ninh chia sẻ trên trang cá nhân trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh: "Tiếc thương một tài sắc, một nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh”. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM.
Xem chi tiết

Giải trí

Hình ảnh cuối đời của NSƯT Ngọc Trinh

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Trước khi mất, nữ diễn viên phim Mùi ngò gai thường xuyên chia sẻ hình ảnh bản thân trên trang cá nhân.

trinh1.jpg
Mới đây, thông tin NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
trinh2.jpg
Trước khi qua đời, nữ diễn viên phim Mùi ngò gai thường xuyên cập nhật hình ảnh bản thân trên mạng xã hội. Ngày 11/8, Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh hoàn thành khoá học nối mi. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Xem chi tiết

Giải trí

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Ngày 1/9, gia đình thông báo tin buồn NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Theo cáo phó từ gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, ở tuổi 52. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h ngày 4/9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình cho biết sẽ không nhận phúng điếu.

Nhiều nghệ sĩ như Quyền Linh, Xuân Lan, đạo diễn Hồng Ngọc, Phương Dung, Hòa Hiệp… bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

NSND Phạm Thị Thành qua đời

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

NSND Phạm Thị Thành qua đời

NSND Phạm Thị Thành qua đời

Tiến sĩ, NSND Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.