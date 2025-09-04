Hà Nội

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ Ngọc Trinh và Công Ninh

Giải trí

Mối quan hệ giữa nghệ sĩ Ngọc Trinh và Công Ninh

2 nghệ sĩ Công Ninh và Ngọc Trinh từng gắn bó tình cảm trong 10 năm. Mới đây, trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh, diễn viên Công Ninh vô cùng thương tiếc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Nghệ sĩ Ngọc Trinh qua đời vào ngày 1/9. Theo Znews, 2 tuần trước, cô lâm bệnh. Gia đình Ngọc Trinh giữ kín bệnh tình của nữ diễn viên. Ảnh: Người Lao Động.
Diễn viên Công Ninh chia sẻ trên trang cá nhân trước sự ra đi đột ngột của Ngọc Trinh: "Tiếc thương một tài sắc, một nghị lực mạnh mẽ ở em. Tiễn biệt Trinh”. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM.
Chia sẻ trên Vietnamnet, Công Ninh cho biết, Ngọc Trinh sống và làm nghề tử tế. Nữ diễn viên luôn đối đãi anh em đồng nghiệp chân thành, không toan tính bất cứ điều gì, đôi khi chấp nhận phần thiệt về mình. Ảnh: Phụ Nữ TP HCM.
Công Ninh và Ngọc Trinh từng có 10 năm gắn bó. Sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Ngọc Trinh còn thân thiết với vợ nghệ sĩ Công Ninh. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, nghệ sĩ Ngọc Trinh sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô yêu thích cải lương, thần tượng nghệ sĩ Tài Linh, Ngọc Huyền. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Khi đang học lớp 11, Ngọc Trinh đăng ký dự thi Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM). Năm 1994, cô trúng tuyển lớp Diễn viên kịch nói khóa 15. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh diễn kịch, đóng phim truyền hình. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Cô còn làm đạo diễn, dẫn chương trình, bầu show. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Ngọc Trinh kín tiếng về chuyện tình cảm sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ. Ảnh: FB Ngọc Trinh.
Thu Cúc (tổng hợp)
#nghệ sĩ Ngọc Trinh #diễn viên Ngọc Trinh #NSƯT Ngọc Trinh #Mùi ngò gai #Ngọc Trinh qua đời

