Giải trí

NSƯT Ngọc Trinh qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng

NSƯT Ngọc Trinh qua đời lúc 11h30 ngày 1/9. Thông tin này khiến đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng.

Theo Minh Hạo/ Znews

Ngày 1/9, gia đình thông báo tin buồn NSƯT Ngọc Trinh qua đời. Theo cáo phó từ gia đình, nữ nghệ sĩ qua đời lúc 11h30 ngày 1/9, ở tuổi 52. Lễ nhập quan diễn ra lúc 19h ngày 1/9. Lễ động quan được cử hành vào 14h ngày 4/9, sau đó hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình cho biết sẽ không nhận phúng điếu.

Nhiều nghệ sĩ như Quyền Linh, Xuân Lan, đạo diễn Hồng Ngọc, Phương Dung, Hòa Hiệp… bàng hoàng, thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp.

Diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52. Ảnh: FBNV.
Diễn viên Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52. Ảnh: FBNV.

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM. Từ nhỏ, Ngọc Trinh đã yêu thích cải lương, thần tượng các nghệ sĩ như Tài Linh và Ngọc Huyền. Năm học lớp 11, cô đăng ký thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Sau đó, cô được đào tạo để trở thành diễn viên kịch nói và bắt đầu hành trình nghệ thuật từ đây.

Năm 1994, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II, dưới sự hướng dẫn của diễn viên Công Ninh. Trong thời gian học, cô được NSƯT Bạch Lan mời về Đoàn kịch trẻ Thành phố, đóng các vai chính trong các vở như Hoài Thu của tôi, Nữ sinh và Hoa thiên lý trên cao.

Năm 2006, Ngọc Trinh trở nên nổi tiếng nhờ đảm vai nữ chính Vy trong Mùi ngò gai. Vy là một cô gái mồ côi giàu nghị lực, gắn bó với món phở truyền thống. Phim quy tụ dàn diễn viên gạo cội như NSƯT Thành Lộc, NSND Kim Xuân, NSƯT Mỹ Uyên, Cao Minh Đạt, Kim Hiền, Lê Khánh, Angela Phương Trinh (vai Vy lúc nhỏ). Bộ phim trở thành hiện tượng với tỷ suất người xem cao...

Sau đó, Ngọc Trinh phải rút khỏi Mùi ngò gai sau hai phần vì mắc bệnh dạ dày nghiêm trọng.

Cô cũng tham gia nhiều bộ phim khác như Nếu như yêu, Mưa bóng mây, Một lần làm thiếu gia trong series Xin chào hạnh phúc trên VTV3…

znews.vn
Link bài gốc
https://znews.vn/nsut-ngoc-trinh-qua-doi-post1581832.html
#NSƯT Ngọc Trinh #đồng nghiệp bàng hoàng #tin buồn nghệ thuật #nghệ sĩ qua đời #kỷ niệm Ngọc Trinh #diễn viên kịch nói

