Kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá chết trôi dạt rải rác vào bờ biển ở Hà Tĩnh

Cơ quan chức năng đang kiểm tra, xác minh nguyên nhân cá nuôi lồng bè ở phường Vũng Áng và thuỷ sản chết rải rác dạt vào bờ biển một số xã ven biển Hà Tĩnh.

Ngày 2/10, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến việc cá nuôi bị chết tại một số hộ nuôi lồng bè tại Hội Phong 2, phường Vũng Áng và thủy sản chết tại vùng biển thuộc xã Thiên Cầm, các cơ quan chức năng đã lấy mẫu gửi đi kiểm tra nhằm làm rõ nguyên nhân sự việc.

Trước đó, sau khi nhận thông tin cá nuôi bị chết tại một số hộ nuôi lồng bè tại Hội Phong 2, phường Vũng Áng và thủy sản chết tại vùng biển thuộc xã Thiên Cầm, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Sông Trí, UBND xã Thiên Cầm kiểm tra tình hình thủy sản chết tại các địa phương.

Qua kiểm tra, bước đầu ghi nhận tại vùng nuôi cá lồng bè thôn Hải Phong 2, phường Vũng Áng chủ yếu, gồm: cá bớp, cá mú, cá vược (chủ yếu có cá bớp). Cá được thả nuôi từ tháng 6 năm 2026, đến nay khoảng 100 ngày nuôi, giống mua từ Nha Trang - Khánh Hòa, cá bị chết tại 25 hộ nuôi (hộ nuôi là người dân phường Sông Trí) với tổng thể tích 612,15 m³ (trung bình 24m³/hộ).

Cá chết rải rác trôi dạt vào bờ biển ở Hà Tĩnh.

Được biết, số lượng giống thả khoảng 13.510 con, kích cỡ cá hiện tại khoảng từ 2,5–4 kg/con. Theo những người dân nơi đây, cá chết rải rác cách đây 1 tháng, mỗi lồng chết 5-7 con, cá chết nhiều từ ngày 29/9/2026.

Tại thời điểm kiểm tra, không ghi nhận cá chết hoặc cá có biểu hiện yếu, bất thường trong các lồng nuôi. Tuy nhiên, quan sát bên ngoài khu vực lồng nuôi còn một số cá chết đã phân hủy, trôi nổi trên mặt nước nhưng chưa được thu gom, xử lý.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng chưa ghi nhận các dấu hiệu lâm sàng, bệnh tích điển hình của một số bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm trên các mẫu được kiểm tra. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường tại khu vực lồng nuôi có độ mặn: 27,3‰; Nhiệt độ: 31,5°C; Oxy: 5,5 mg/l; pH: 7,7.

Trong diễn biến liên quan, tại xã Thiên Cầm người dân phát hiện thủy sản tự nhiên chết tại bãi biển Thiên Cầm bao gồm cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ, ngao từ 4h ngày 29/9/2026.

Các loại thuỷ sản tự nhiên chết, gồm: cá mòi, cá thờn bơn, cá mỏ neo, ghẹ và ngao.

Theo đó, quan sát 1 số mẫu thủy sản chết trên bãi biển chưa phát hiện các dấu hiệu, bệnh tích đặc trưng của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mẫu nước biển không có dấu hiệu bất thường. Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu môi trường tại khu vực biển có thủy sản chết thì các chỉ số độ mặn: 25‰; nhiệt độ: 31,9°C; Oxy: 6,5 mg/l; pH: 8,0.

Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện thu 01 mẫu cá bớp tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2, thu 1 mẫu cá tự nhiên (cá mòi, cá thờn bơn) tại xã Thiên Cầm gửi Trung tâm Quan trắc Môi trường và Bệnh Thủy sản miền Bắc xét nghiệm, xác định nguyên nhân gây chết thủy sản; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thu 3 mẫu nước biển tại vùng nuôi cá lồng thôn Hải Phong 2 và 1 mẫu nước biển Thiên Cầm phân tích chất lượng nước.

Trong khi chờ kết quả phân tích, xét nghiệm, để chủ động phòng chống dịch bệnh và giảm thiểu, khắc phục hiện tượng thủy chết; Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh đề nghị UBND các xã/phường: Thiên Cầm, Vũng Áng, Sông Trí chỉ đạo phòng chuyên môn hướng dẫn các hộ nuôi thu gom thủy sản chết, chôn lấp cùng với bột hoặc các loại hóa chất có tính diệt khuẩn cao, tránh ô nhiễm môi trường, hạn chế mầm bệnh lây lan.

Tại thôn Tân Lý, xã Đông Trạch (Quảng Trị) cũng xảy ra hiện tượng cá chết.



Không sử dụng thủy sản chết không rõ nguyên nhân làm thức ăn cho người; không sử dụng làm thức ăn cho thủy sản nuôi, gia súc, gia cầm hoặc các mục đích khác. Đối với cá nuôi trên lồng bị chết giảm 50-80% khẩu phần ăn hoặc ngừng cho cá ăn tránh việc thừa thức ăn gây ô nhiễm nguồn nước ao nuôi; sử dụng vôi bột (CaO) hòa tan để khử khuẩn lồng bè nuôi với liều lượng...

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất thủy sản trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thông tin tình hình dịch bệnh động vật thủy sản, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Môi trường qua Chi cục Thủy sản để phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn.

Trao đổi với báo chí, ông Võ Tá Nhân - Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), cho biết: “Sáng 29/9, người dân có phát hiện một số cá chết dạt vào bờ với số lượng tầm vài tạ, nhưng chỉ sau buổi sáng thì hiện tượng này không còn nữa. Hiện, các ngành chức năng đang lấy mẫu để làm rõ nguyên nhân…”.

Tại tỉnh Quảng Trị cũng ghi nhận tình trạng thủy sản tự nhiên chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Lý (xã Đông Trạch). Xác cá xuất hiện dọc bờ biển khoảng 1km, phần lớn là cá mòi kích thước nhỏ, tập trung gần mép nước, một số đã phân hủy, bốc mùi. Người dân địa phương đã thu gom, chôn lấp để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Đông Trạch đã giao bộ phận chuyên môn kiểm tra, xác minh. Đến nay, nguyên nhân hiện tượng vẫn chưa được xác định.