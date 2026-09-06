Chuẩn bị khởi công siêu dự án cải tạo sông Nhuệ

"Siêu dự án" có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, trải dài qua địa giới 19 xã, phường được TP Hà Nội quyết tâm đưa vào triển khai trong tháng 11/2026.

Ngày 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê.

Tại cuộc họp, tiến độ các dự án đã được cập nhật. Trong đó, đối với sông Nhuệ, thành phố đang lập dự án đầu tư và quyết tâm khởi công vào khoảng tháng 11/2026.

Sông Nhuệ nhiều năm ô nhiễm trầm trọng, chảy ngược ra sông Hồng.

Trước đó, giữa tháng 7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, tu bổ xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 75.115 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026-2029. Theo phương án Hà Nội trình trước khi chủ trương đầu tư được thông qua, UBND TP đề xuất lựa chọn Tập đoàn Geleximco làm nhà đầu tư theo trường hợp đặc biệt.

Phạm vi dự án trải dài dọc sông Nhuệ, từ cống Liên Mạc đến hết địa phận Hà Nội. Tổng diện tích đất sử dụng khoảng 855 ha, đi qua địa giới hành chính của 19 xã, phường.

Theo phương án được UBND TP Hà Nội trình HĐND TP, dự án gồm 4 thành phần: Giải phóng mặt bằng; cải tạo, nạo vét, kè bờ và xây dựng các công trình trên tuyến; xây dựng đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, cống thu gom hai bên sông; và xây dựng các nhà máy xử lý nước thải theo quy hoạch.

Sông Nhuệ chảy qua 19 xã, phường thuộc TP Hà Nội với chiều dài khoảng 61,5 km.

Về phương án thanh toán sơ bộ, UBND TP cho biết dự kiến sử dụng quỹ đất đối ứng đã có quy hoạch phân khu với tổng diện tích hơn 218 ha, gồm: 117 ha tại các xã Sơn Đồng và An Khánh; 100 ha tại phường Yên Nghĩa; khoảng 1,5 ha tại lô CT5, Khu đô thị Thành phố Giao lưu.

Ngoài ra, thành phố dự kiến bổ sung khoảng 135 ha quỹ đất theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, gồm: 20 ha khu đô thị dọc Quốc lộ 32; 20 ha khu đô thị dọc Đại lộ Hồ Tây - Ba Vì; 95 ha khu đất đầu cống Liên Mạc và các quỹ đất dự kiến thu hồi dọc hai bên sông khi triển khai dự án.

Tổng giá trị quỹ đất dự kiến dùng để thanh toán hơn 69.100 tỷ đồng. Theo UBND TP Hà Nội, đây mới là quỹ đất được nghiên cứu để xác định phương án thanh toán. Quỹ đất này sẽ tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể trong giai đoạn tiếp theo nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư, đồng thời hạn chế phát sinh chi phí lãi vay trong quá trình thực hiện dự án.

Bên cạnh dự án sông Nhuệ, Hà Nội cũng đang triển khai chủ trương đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường sông Cầu Bây, thuộc hệ thống Bắc Hưng Hải. HĐND TP đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Hà Nội phấn đấu khởi công dự án này trong tháng 9/2026.