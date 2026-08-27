Bắc Ninh: Xử lý triệt để cơ sở mầm non nằm trong chợ Châu Cầu

Theo thông tin từ UBND xã Phù Lãng (tỉnh Bắc Ninh), lãnh đạo UBND xã đang chỉ đạo Phòng kinh tế xã tập trung giải quyết thông tin phản ánh, liên quan đến việc cơ sở mầm non hoạt động trong chợ Châu Cầu.

Phản ánh của người dân cho biết, có hai ki-ốt chợ Châu Cầu là 2A,2B (xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh) đang được sử dụng để làm cơ sở giáo dục mầm non, chưa đúng với mục tiêu chủ trương đầu tư của dự án chợ và giấy phép xây dựng.

Cụ thể, ngày 3/3/2022, UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh (cũ) đã cấp giấy phép xây dựng số 11/GPXD, cho Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu, được phép xây dựng các công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng chợ Châu Cầu.

Theo đó, nhà đầu tư được xây dựng 5 công trình, gồm: Ki-ốt thương mại 2 tầng số 1A, 1B; ki-ốt thương mại 3 tầng số 2, 2A, 2B. Giấy phép xây dựng số 11/GPXD có yêu cầu: Chủ đầu tư sử dụng đúng mục đích công trình là kinh doanh các ngành hàng bách hóa, dịch vụ tổng hợp, khu kinh doanh không thường xuyên dành cho các ngành hàng kinh doanh rau, củ, quả, thủy, hải sản, thực phẩm tươi sống...và các ngành hàng nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày, không sử dụng làm chức năng khác.

Phản ánh cho biết thêm, hai ki-ốt 2A,2B chợ Châu Cầu sau khi sử dụng làm cơ sở giáo dục mầm non còn được cơi nới thêm phần mái, có dấu hiệu không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các vấn đề liên quan nêu trên, Chủ tịch UBND xã Phù Lãng ông Trương Văn Quân - khẳng định trong tháng 9/2026, xã Phù Lãng sẽ xử lý triệt để.

Toàn cảnh chợ Châu Cầu (xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh).

Trong khi đó, theo thông tin từ đại diện Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu (nhà đầu tư), đơn vị này có ký hợp đồng cho bà T. thuê ki-ốt 2A,2B tại chợ Châu Cầu với mục đích kinh doanh. Sau đó, hai ki-ốt được sử dụng làm cơ sở mầm non trông trẻ. Ngành giáo dục cũng đã đến kiểm tra, cơ sở cũng có đưa ra các giấy tờ pháp lý đầy đủ.

Đối với phần công trình cơi nới trên mái ki-ốt 2A,2B, vị đại diện Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu cho biết, cơ sở mầm non cơi lên để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, bên trong chỉ để bàn ghế, vật dụng và không cho trẻ nhỏ lên đây.

Phần công trình được cơi nới, lắp đặt pin năng lượng mặt trời.

Hai ki-ốt chợ Châu Cầu đang được cho thuê để làm cơ sở giáo dục mầm non.

Trước đó, năm 2020, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Chợ Châu Cầu, có địa điểm hoạt động tại xã Châu Phong, Quế Võ, Bắc Ninh (nay là xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh). Dự án này có diện tích 2,3ha, tổng mức đầu tư là 255 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu.

Gần nhất, ngày 10/9/2025, dự án đã được UBND Bắc Ninh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Thời gian hoàn thành và đi vào hoạt động chậm nhất tháng 2/2026.

Mục tiêu chủ trương đầu tư Dự án xây dựng chợ Châu Cầu là đầu tư xây dựng mới và đồng bộ cơ sở hạ tầng thương mại nhằm phục vụ nhu cầu giao thương, mua sắm của người dân địa phương.

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