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Dải đất La Thành thay đổi từng ngày khi người dân lần lượt bàn giao mặt bằng

Sống xanh

Dải đất La Thành thay đổi từng ngày khi người dân lần lượt bàn giao mặt bằng

Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.

Diễm Quỳnh
Dải đất nằm giữa đường La Thành và tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đang được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực. Nhiều công trình trên khu đất đã được người dân chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản.
Dải đất nằm giữa đường La Thành và tuyến Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội đang được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa và đồng bộ hạ tầng khu vực. Nhiều công trình trên khu đất đã được người dân chủ động tháo dỡ, di chuyển tài sản.
Những ngày này, nhiều hộ dân trong khu vực khẩn trương thu dọn đồ đạc, máy móc và vật dụng trong nhà để chuyển đến nơi ở mới. Sau nhiều năm sinh sống, kinh doanh tại đây, các gia đình đang lần lượt bàn giao mặt bằng cho dự án.
Những ngày này, nhiều hộ dân trong khu vực khẩn trương thu dọn đồ đạc, máy móc và vật dụng trong nhà để chuyển đến nơi ở mới. Sau nhiều năm sinh sống, kinh doanh tại đây, các gia đình đang lần lượt bàn giao mặt bằng cho dự án.
Tài sản, đồ dùng sinh hoạt được người dân phân loại, tập kết trước cửa để vận chuyển. Với các hộ kinh doanh, việc di dời khó khăn hơn khi phải xử lý lượng lớn máy móc, hàng hóa và vật tư đã gắn với hoạt động làm ăn trong nhiều năm.
Tài sản, đồ dùng sinh hoạt được người dân phân loại, tập kết trước cửa để vận chuyển. Với các hộ kinh doanh, việc di dời khó khăn hơn khi phải xử lý lượng lớn máy móc, hàng hóa và vật tư đã gắn với hoạt động làm ăn trong nhiều năm.
Ông Hà Xuân Quyền, người dân sống tại khu vực La Thành, có mặt tại khu vực trong những ngày các hộ dân thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng. Câu chuyện của những người dân đã gắn bó lâu năm với khu vực này cho thấy việc thay đổi nơi ở không chỉ liên quan đến nhà cửa mà còn là sự thay đổi về sinh hoạt và cuộc sống.
Ông Hà Xuân Quyền, người dân sống tại khu vực La Thành, có mặt tại khu vực trong những ngày các hộ dân thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng. Câu chuyện của những người dân đã gắn bó lâu năm với khu vực này cho thấy việc thay đổi nơi ở không chỉ liên quan đến nhà cửa mà còn là sự thay đổi về sinh hoạt và cuộc sống.
Một căn nhà sau khi được thu dọn gần hết đồ đạc chỉ còn lại những phần kết cấu cố định. Nhiều hộ dân dù lưu luyến nơi ở cũ vẫn đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị.
Một căn nhà sau khi được thu dọn gần hết đồ đạc chỉ còn lại những phần kết cấu cố định. Nhiều hộ dân dù lưu luyến nơi ở cũ vẫn đồng thuận với chủ trương giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị.
Ngay sau khi người dân di chuyển tài sản, các công trình bắt đầu được tháo dỡ. Cửa sắt, mái che, khung thép và nhiều vật dụng gắn với căn nhà lần lượt được đưa ra ngoài, tạo nên những khoảng trống đầu tiên trên dải đất.
Ngay sau khi người dân di chuyển tài sản, các công trình bắt đầu được tháo dỡ. Cửa sắt, mái che, khung thép và nhiều vật dụng gắn với căn nhà lần lượt được đưa ra ngoài, tạo nên những khoảng trống đầu tiên trên dải đất.
Hoạt động tháo dỡ diễn ra tại nhiều vị trí. Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức; đến nay 110 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng.
Hoạt động tháo dỡ diễn ra tại nhiều vị trí. Theo UBND phường Ô Chợ Dừa, dự án có 166 thửa đất thuộc diện thu hồi, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức; đến nay 110 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng.
Máy móc, vật tư và phế liệu được đưa ra khỏi khu vực sau khi các công trình được tháo dỡ. Một số hộ phải gửi tạm tài sản tại nhà người thân hoặc tìm kho thuê trong thời gian chưa ổn định được nơi ở, địa điểm kinh doanh mới.
Máy móc, vật tư và phế liệu được đưa ra khỏi khu vực sau khi các công trình được tháo dỡ. Một số hộ phải gửi tạm tài sản tại nhà người thân hoặc tìm kho thuê trong thời gian chưa ổn định được nơi ở, địa điểm kinh doanh mới.
Những căn nhà đã được phá dỡ nằm xen kẽ với các công trình chưa di chuyển, tạo nên diện mạo khác biệt trên dải đất giữa La Thành và Vành đai 1. Công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện theo từng hộ, từng khu vực để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án.
Những căn nhà đã được phá dỡ nằm xen kẽ với các công trình chưa di chuyển, tạo nên diện mạo khác biệt trên dải đất giữa La Thành và Vành đai 1. Công tác giải phóng mặt bằng đang được thực hiện theo từng hộ, từng khu vực để chuẩn bị cho các bước tiếp theo của dự án.
Dự án có diện tích khoảng 6.803m², tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Công trình được đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.
Dự án có diện tích khoảng 6.803m², tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2029. Công trình được đầu tư xây dựng bãi đỗ xe, nhà để xe kết hợp cây xanh, vườn hoa và khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan.
Theo phương án bố trí tái định cư, 151 suất đất dự kiến được bố trí tại khu GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Trong thời gian chờ tái định cư, Sở Xây dựng đã chấp thuận bố trí 277 căn hộ trống tại quỹ nhà công nhân xã Thiên Lộc để phục vụ tạm cư.
Theo phương án bố trí tái định cư, 151 suất đất dự kiến được bố trí tại khu GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô. Trong thời gian chờ tái định cư, Sở Xây dựng đã chấp thuận bố trí 277 căn hộ trống tại quỹ nhà công nhân xã Thiên Lộc để phục vụ tạm cư.
Một hộ dân tất bật chuyển những đồ đạc còn lại ra khỏi căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng
Một hộ dân tất bật chuyển những đồ đạc còn lại ra khỏi căn nhà nằm trong diện giải phóng mặt bằng
Từ những căn nhà từng nằm san sát nhau, khu vực đang dần hình thành những khoảng đất trống sau quá trình di dời, tháo dỡ. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2029, hướng tới bổ sung không gian đỗ xe, cây xanh và chỉnh trang cảnh quan trên dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành.
Từ những căn nhà từng nằm san sát nhau, khu vực đang dần hình thành những khoảng đất trống sau quá trình di dời, tháo dỡ. Dự án dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026-2029, hướng tới bổ sung không gian đỗ xe, cây xanh và chỉnh trang cảnh quan trên dải đất giữa Vành đai 1 và đường La Thành.
Video : Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ.
Diễm Quỳnh
#Giải phóng mặt bằng #Dự án cải tạo đô thị #La Thành Hà Nội #Chuyển đổi nhà ở #Tái định cư

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