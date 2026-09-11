Dải đất La Thành thay đổi từng ngày khi người dân lần lượt bàn giao mặt bằng

Những căn nhà nằm san sát trên dải đất giữa Vành đai 1 và La Thành đang lần lượt được tháo dỡ, nhường mặt bằng cho một không gian đô thị mới.