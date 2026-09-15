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Hà Nội: Nhếch nhác bãi đổ trạc thải, VLXD ở An Khánh

Bãi đổ trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh (An Khánh, Hà Nội) đang gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến người dân.

Bảo Ngân
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Nhiều tháng qua, một số người dân tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh (TP Hà Nội) đang phải sống trong tình cảnh khốn khổ khi bị "tra tấn" từ bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng do ông Dương Đình T. làm chủ.
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Theo người dân, trong quá trình hoạt động bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng do ông Dương Đình T. làm chủ ngang nhiên chiếm dụng các lô đất đấu giá tại X2 (các lô đất chưa xây dựng nhà) làm không gian riêng để tập kết cát, sỏi, đất thừa, rác thải, trạc thải xây dựng… dẫn đến làm biến dạng quy hoạch khu đấu giá, gây ô nhiễm cảnh quan môi trường, ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống dân cư hàng ngày.
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Chủ bãi còn thường xuyên bố trí các vật liệu, phương tiện tràn ra vỉa hè, lòng đường, gây cản trở giao thông và mất an toàn cho cư dân tại khu vực này.
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Có nhiều thời điểm vào đêm khuya cho đến rạng sáng hôm sau, những chiếc xe trọng tải lớn chở đất, trạc thải xây dựng hoạt động ra vào bãi gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân, đặc biệt là các gia đình có con em nhỏ.
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Anh H. (người dân thôn La Tinh, xã An Khánh, Hà Nội) bức xúc, chia sẻ: "Không biết họ lấy đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng từ đâu về đây đổ sau đó có ai mua lại mang đi bán. Ngày trước đường sạch đẹp, chưa có nhà xây thì cỏ mọc xanh mướt, bây giờ chả khác gì cái công trường. Chúng tôi đã phản ánh nhiều lần lên xã, lên iHanoi nhưng mấy tháng nay, bãi vẫn thế chẳng có gì thay đổi".
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Về vấn đề này, ngày 24/8, Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh (TP Hà Nội) đã có trả lời công dân. Theo đó, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã phối hợp với Công an xã và các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nội dung của người dân phản ánh là có thực. Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị xã An Khánh đã thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm đối với chủ đầu tư là ông Dương Đình T. Đồng thời, yêu cầu ông T. phải tháo dỡ, di chuyển theo quy định. Nếu chủ đầu tư không thực hiện triệt để, UBND xã An Khánh sẽ xây dựng kế hoạch để tổ chức cưỡng chế theo quy định trong lĩnh vực vi phạm đất đai.
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Tuy nhiên đến thời điểm ngày 14/9, ghi nhận tại hiện trường cho thấy bãi tập kết đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng vẫn chưa được di dời ra khỏi khu đấu giá X2, thôn La Tinh. Ngược lại còn có dấu hiệu được mở rộng.
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Tại hiện trường các loại máy móc, xe ba bánh phục vụ hoạt động của bãi tập kết vẫn chạy ầm ầm.
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Các loại xe ba bánh tập kết tại bãi nhằm phục vụ việc hoạt động chở đất, cát, sỏi và trạc thải xây dựng.
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Con đường bê tông dẫn vào khu vực bãi tập kết do thường xuyên phải “gánh” nhiều lượt xe tải hạng nặng giờ đang rơi vào tình trạng xuống cấp, hư hỏng, nhếch nhác.
Video: Xe chở đất, trạc thải xây dựng, vật liệu xây dựng chạy ầm ầm ra vào khu vực bãi tập kết tại khu đấu giá X2, thôn La Tinh, xã An Khánh, TP Hà Nội.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, tập kết, đổ chất thải xây dựng trái phép

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn về việc vận chuyển, tiếp nhận, tập kết và xử lý đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng tại các dự án công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn giai đoạn đến năm 2030".

Thành phố yêu cầu các xã, phường có vị trí, khu đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thống kê, xác định đủ điều kiện làm điểm tập kết, xử lý tạm thời chất thải rắn xây dựng, đất đào, bùn thải khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai ngay các thủ tục theo quy định; Từ đó, khẩn trương công khai đầy đủ danh sách các địa điểm, vị trí đủ điều kiện này để các Ban Quản lý dự án Thành phố, chủ đầu tư các công trình, dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Đồng thời, chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các thủ tục về cho thuê đất tạm, áp dụng giá thuê đất, yêu cầu về bảo vệ môi trường và các nội dung có liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi quy định, bảo đảm việc đưa các điểm tập kết, xử lý tạm thời vào hoạt động đúng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế.

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, tập kết, đổ thải chất thải rắn xây dựng, đất đào, bùn thải trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, tập kết, đổ thải trái phép, tiếp nhận chất thải không đúng quy định hoặc lợi dụng hoạt động xử lý chất thải.

#bãi đổ trạc thải #vật liệu xây dựng #An Khánh #Hà Nội

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