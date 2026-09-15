Hà Nội: Nhếch nhác bãi đổ trạc thải, VLXD ở An Khánh

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, tập kết, đổ chất thải xây dựng trái phép

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Công văn về việc vận chuyển, tiếp nhận, tập kết và xử lý đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng tại các dự án công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn giai đoạn đến năm 2030".

Thành phố yêu cầu các xã, phường có vị trí, khu đất đã được Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, thống kê, xác định đủ điều kiện làm điểm tập kết, xử lý tạm thời chất thải rắn xây dựng, đất đào, bùn thải khẩn trương, chủ động tổ chức triển khai ngay các thủ tục theo quy định; Từ đó, khẩn trương công khai đầy đủ danh sách các địa điểm, vị trí đủ điều kiện này để các Ban Quản lý dự án Thành phố, chủ đầu tư các công trình, dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện.

Đồng thời, chủ trì kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện các thủ tục về cho thuê đất tạm, áp dụng giá thuê đất, yêu cầu về bảo vệ môi trường và các nội dung có liên quan; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong phạm vi quy định, bảo đảm việc đưa các điểm tập kết, xử lý tạm thời vào hoạt động đúng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế.

UBND TP Hà Nội giao Công an thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, tập kết, đổ thải chất thải rắn xây dựng, đất đào, bùn thải trên địa bàn; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vận chuyển, tập kết, đổ thải trái phép, tiếp nhận chất thải không đúng quy định hoặc lợi dụng hoạt động xử lý chất thải.