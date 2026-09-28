Xe tải để bùn đất che biển số bị CSGT Hà Nội phạt nặng

Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) đã lập biên bản đối với một tài xế có hành vi “Gắn biển số bị che lấp” khi tham gia giao thông.

Ngày 28/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), cho biết đêm 27/9, Đội CSGT ĐB số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản đối với người điều khiển xe ô tô tải đã có hành vi “Gắn biển số bị che lấp” khi tham gia giao thông.

Chiếc xe tải để bùn đất che biển số. (Ảnh cắt từ video: Nguồn: Cục CSGT).

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đã nhận thông tin một xe ô tô tải có biển số xe bị bùn đất che chữ và số, lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, Đội CSGT ĐB số 6, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội tiến hành cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, kiểm tra.

Qua đó nhanh chóng xác định người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 29H-961.xx là Đ. V. C. (SN 1991, địa chỉ tại Phú Lương, Tuyên Quang).

Lái xe Đ. V. C. thừa nhận hành vi điều khiển xe gắn biển số bị che lấp. Theo quy định lái xe bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX.