Điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Bồng Sơn

Những ngày qua, tại hồ Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, gây mùi hôi thối nồng nặc và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Ngày 02/9, thông tin từ UBND phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Chi cục Thủy sản và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh) tổ chức kiểm tra hiện tượng cá chết tại hồ Bồng Sơn.

Trước đó, người dân sinh sống quanh hồ Bồng Sơn phát hiện nhiều cá rô phi và các loại cá nhỏ chết, nổi trên mặt nước. Tình trạng cá chết sau đó xuất hiện dày đặc hơn dọc mép hồ, một số khu vực bốc mùi hôi tanh nồng nặc.

Cá chết nổi trắng mặt hồ Bồng Sơn.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu thủy sản để xác minh nguyên nhân.

Qua kiểm tra bước đầu, các mẫu thủy sản được lấy tại hồ chưa phát hiện dấu hiệu lâm sàng hoặc bệnh tích của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản.

Cán bộ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vớt, thu gom cá chết.

Tại thời điểm kiểm tra, một số chỉ tiêu môi trường nước được ghi nhận gồm độ mặn 0‰, nhiệt độ khoảng 29°C, hàm lượng oxy hòa tan 5 mg/l và độ kiềm 53,7 mg/l, cùng một số chỉ tiêu khác.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, hiện tượng này nhiều khả năng liên quan đến sự thay đổi của các yếu tố môi trường nước. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn cần được xác định qua kết quả phân tích, xét nghiệm mẫu.

Cơ quan chức năng lấy mẫu nước để xác minh nguyên nhân cá chết. Ảnh: Đình Việt

Để xác định chính xác nguyên nhân, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Chi cục Thủy sản tiếp tục lấy mẫu nước, mẫu cá để phân tích, xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân cá chết tại hồ Bồng Sơn.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, UBND phường Thành Sen đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường phối hợp với Cán bộ Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh vớt, thu gom cá chết theo quy định. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không xả rác và nước thải xuống hồ Bồng Sơn.