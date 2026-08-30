Bắc Ninh: Chiếm dụng không gian hồ điều hòa ở Võ Cường để buôn bán

Công viên Hồ điều hòa tại phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) với diện tích hơn 11ha, có hồ nước, đường dạo, khu vực luyện tập thể dục thể thao cùng hệ thống cây xanh, bồn hoa đẹp mắt.

Tuy nhiên, thời gian gần đây một số vị trí vốn dành cho người dân đi bộ, sinh hoạt cộng đồng tại khu vực công viên này dần bị thu hẹp bởi các hoạt động kinh doanh, tập kết đồ đạc và phương tiện.

Không gian đi bộ Công viên Hồ điều hòa tại phường Võ Cường bị lấn chiếm để kinh doanh, buôn bán.

Nhiều đoạn vỉa hè Công viên Hồ điều hòa phường Võ Cường thường xuyên bị chiếm dụng để buôn bán.

Theo ghi nhận, tại nhiều đoạn vỉa hè Công viên Hồ điều hòa phường Võ Cường thường xuyên bị chiếm dụng làm nơi để bàn ghế, hàng hóa hoặc phương tiện. Giờ cao điểm, cảnh người mua hàng dừng xe, người bán hàng bày đồ và phương tiện đỗ dọc lối đi khiến khu vực quanh hồ trở nên đông đúc, thiếu trật tự, mất mỹ quan đô thị.

Tại đây còn diễn ra tình trạng nhiều xe máy, ô tô còn ngang nhiên dựng, đỗ ngay trên vỉa hè hoặc sát mép đường. Có thời điểm, phương tiện được xếp thành từng hàng, chiếm đáng kể diện tích dành cho người đi bộ, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Khi lượng phương tiện tăng cao, một số vị trí còn xuất hiện tình trạng xe đỗ tràn xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phương tiện được xếp thành từng hàng dưới lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ chịu sức ép từ hoạt động kinh doanh và phương tiện, khu vực hồ còn xuất hiện tình trạng rác thải nhếch nhác, bẩn thỉu. Tại một số vị trí buôn bán, túi nilon, cốc nhựa, hộp đựng đồ ăn và các loại rác sinh hoạt bị vứt bừa bãi. Rác tập trung ở những góc khuất, ven lối đi hoặc gần các khu vực có hàng quán, bốc mùi ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Một người dân cho biết, trước đây khu vực này được kỳ vọng là nơi để người dân thư giãn, tập thể dục sau giờ làm việc. Nhưng việc hàng quán và xe cộ đỗ tràn lan ngày càng nhiều đang biến không gian đi bộ bị thu hẹp.

“Đi bộ quanh hồ nhưng nhiều đoạn phải tránh xe, tránh bàn ghế. Có lúc đông xe cộ, tôi phải đi sát xuống lòng đường. Nếu có một không gian riêng, sạch sẽ và thông thoáng cho người dân thì sẽ tốt hơn”, người dân mong muốn.

Từ thực tế, điều người dân mong muốn không phải là loại bỏ hoàn toàn các hoạt động dịch vụ, mà cần có phương án tổ chức phù hợp, xác định rõ khu vực nào được kinh doanh, khu vực nào dành cho người đi bộ, vị trí đỗ xe và trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc sử dụng vỉa hè làm nơi kinh doanh, đặt bàn ghế hoặc tập kết hàng hóa cần được kiểm tra, xử lý nếu vi phạm quy định của pháp luật.

>>> Video: Không gian Công viên Hồ điều hòa tại phường Võ Cường (tỉnh Bắc Ninh) đang bị chiếm dụng.