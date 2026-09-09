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Hà Nội: Bãi VLXD nhếch nhác vẫn nằm ‘chình ình’ ở Thanh Xuân

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm lòng đường thuộc phường Thanh Xuân (Hà Nội) vẫn chưa thấy bị xử lý.

Bảo Ngân

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm khu vực đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy thuộc phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) bị người dân phản ánh hoạt động chở gạch, cát, xi măng ra vào gây ồn ào, bụi bẩn ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng đường cản trở lối đi nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về vấn đề này, cuối tháng 5/2026, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thanh Xuân (Hà Nội) - cho biết, UBND phường đã chuyển thông tin phản ánh sang Công an phường nhằm phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý.

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Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm đường ngõ.

Thực tế, ghi nhận trong sáng 8/9/2026, tại khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng bị người dân phản ánh nêu trên vẫn diễn ra hoạt động bình thường. Các xe ba bánh chở cát không che chắn, xe nâng kẹp gạch vẫn chạy rầm rầm. Tại bãi còn có một chiếc máy xúc cỡ nhỏ để phục vụ việc múc cát, xỏi.

Những đống gạch, cát, xỏi vẫn nằm “chình ình”, xếp thành hàng dài sát mép đường ngõ lấn chiếm một phần diện tích lòng đường ngoc. Hoạt động của bãi tập kết vẫn tiếp tục có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường (bụi bẩn từ cát, xi măng) ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xung quanh.

“Bãi tập kết bụi bặm, bẩn thỉu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và bộ mặt đô thị, cuộc sống người dân"- anh H. -một người dân chia sẻ.

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Các vấn đề nhức nhối tại bãi tập kết vật liệu bị người dân phản ánh chưa thấy bị xử lý dứt điểm.
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Công trình mái tôn lùm xụp phục vụ hoạt động của bãi tập kết.

Theo quan sát, để phục vụ hoạt động của bãi tập kết vật liệu xây dựng, khu vực này còn xuất hiện những công trình mái tôn được dựng lên lùm xụp, bạt che chắn rách nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Trước thực trạng diễn ra, người dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm trật tự quản lý đất đai, kỷ cương pháp luật và môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

>>> Video: Người dân ghi lại cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại bãi tập kết vật liệu xây dựng đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy. Nguồn: Ihanoi.

#Bãi VLXD nhếch nhác #phường Thanh Xuân #VLXD

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Ngày 4/8, thông tin với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng kinh tế xã Ứng Hòa (TP Hà Nội), cho biết Phòng kinh tế xã đang chờ kết quả về môi trường để tham mưu, xử lý đối với hai bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) - bãi tập kết vật liệu xây dựng Mạnh Thủy (thôn Chẩn Kỳ); bãi tập kết vật liệu xây dựng Ngọc Lâm (nằm sát tuyến đường 428, thuộc thôn Vọng Tân) - bị phản ánh hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất.

Trước đó, UBND xã Ứng Hòa có văn bản số 1473/UBND-VP, gửi Phòng kinh tế xã kiểm tra, tham mưu xử lý phản ánh của nhân dân trên địa bàn xã Ứng Hòa. Theo phản ánh, trên địa bàn xã có hai bãi tập kết VLXD nêu trên hoạt động có dấu hiệu gây ô nhiễm, sử dụng có dấu hiệu sai mục đích đất.

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Nhiều bãi tập kết VLXD có dấu hiệu không đúng quy định ở Đại Mỗ

Trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) đang tồn tại nhiều bãi tập kết VLXD, bãi trạc thải hoạt động có dấu hiệu không đúng quy định.

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Thời gian qua, UBND TP Hà Nội có nhiều chỉ đạo về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn Thành phố. Đặc biệt, Thành phố cương quyết yêu cầu chính quyền địa phương giải tỏa các bãi chứa trung chuyển VLXD tự phát, hoạt động trái phép. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân và ghi nhận của phóng viên, tại khu đất giáp phố Cương Kiên (thuộc phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) vẫn đang tồn tại một bãi tập kết vật liệu VLXD hoạt động có quy mô, dấu hiệu trái phép và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
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Nhìn từ trên cao, khu đất này được tập kết đủ loại VLXD như cát, sỏi, gạch và nhiều dầm thép. Cùng với đó là những căn nhà tạm lợp lùm xụp và nhiều máy móc, ô tô nhằm phục vụ cho các hoạt động trung chuyển vật liệu.
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Phường Xuân Phương dẹp bỏ bãi đổ thải, VLXD trái phép

UBND phường Xuân Phương (Hà Nội) đã ra quân xử lý, dẹp bỏ bãi tập kết VLXD, bãi đổ thải trái phép sát đường ray tàu.

Thông tin liên quan đến việc người dân ngang nhiên sử dụng sai mục đích đất để kinh doanh, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD), bãi đổ thải trái phép tại khu vực ngõ 56 Phương Canh (phường Xuân Phương, TP Hà Nội) sát đường ray tàu, sáng 9/4, trao đổi với phóng viên (PV) Báo Tri thức và Cuộc sống, đại diện Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Xuân Phương cho biết, các lực lượng chức năng của phường đã ra quân dẹp bỏ các bãi này.

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Các lực lượng chức năng của phường Xuân Phương đào rãnh, lắp barie, căng dây ngăn cấm hành vi tái vi phạm.
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