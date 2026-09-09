Hà Nội: Bãi VLXD nhếch nhác vẫn nằm ‘chình ình’ ở Thanh Xuân

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nằm khu vực đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy thuộc phường Thanh Xuân (TP Hà Nội) bị người dân phản ánh hoạt động chở gạch, cát, xi măng ra vào gây ồn ào, bụi bẩn ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng đường cản trở lối đi nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về vấn đề này, cuối tháng 5/2026, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một cán bộ Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Thanh Xuân (Hà Nội) - cho biết, UBND phường đã chuyển thông tin phản ánh sang Công an phường nhằm phối hợp kiểm tra, xác minh và xử lý.

Bãi tập kết vật liệu xây dựng nhếch nhác, bụi bặm ô nhiễm, lấn chiếm đường ngõ.

Thực tế, ghi nhận trong sáng 8/9/2026, tại khu vực bãi tập kết vật liệu xây dựng bị người dân phản ánh nêu trên vẫn diễn ra hoạt động bình thường. Các xe ba bánh chở cát không che chắn, xe nâng kẹp gạch vẫn chạy rầm rầm. Tại bãi còn có một chiếc máy xúc cỡ nhỏ để phục vụ việc múc cát, xỏi.

Những đống gạch, cát, xỏi vẫn nằm “chình ình”, xếp thành hàng dài sát mép đường ngõ lấn chiếm một phần diện tích lòng đường ngoc. Hoạt động của bãi tập kết vẫn tiếp tục có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường (bụi bẩn từ cát, xi măng) ảnh hưởng trực tiếp đến người dân xung quanh.

“Bãi tập kết bụi bặm, bẩn thỉu làm ảnh hưởng xấu đến môi trường và bộ mặt đô thị, cuộc sống người dân"- anh H. -một người dân chia sẻ.

Các vấn đề nhức nhối tại bãi tập kết vật liệu bị người dân phản ánh chưa thấy bị xử lý dứt điểm.

Công trình mái tôn lùm xụp phục vụ hoạt động của bãi tập kết.

Theo quan sát, để phục vụ hoạt động của bãi tập kết vật liệu xây dựng, khu vực này còn xuất hiện những công trình mái tôn được dựng lên lùm xụp, bạt che chắn rách nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Trước thực trạng diễn ra, người dân kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm (nếu có) nhằm bảo đảm trật tự quản lý đất đai, kỷ cương pháp luật và môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

>>> Video: Người dân ghi lại cảnh nhếch nhác, bẩn thỉu tại bãi tập kết vật liệu xây dựng đầu ngõ phố Nhân Hòa - Hoàng Đạo Thúy. Nguồn: Ihanoi.