Tự thay đổi công năng chợ làm cơ sở mầm non là vi phạm pháp luật

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã thông tin, tại dự án đầu tư xây dựng chợ Châu Cầu (xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh) có hai ki-ốt là 2A-2B đang được sử dụng để làm cơ sở mầm non/trông giữ trẻ, có dấu hiệu chưa đúng với mục tiêu chủ trương đầu tư của dự án chợ và giấy phép xây dựng. Ngoài ra, phần mái của hai ki-ốt 2A-2B còn được cơi nới, có dấu hiệu không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Dự án này do Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu làm chủ đầu tư, với diện tích 2,3ha, tổng mức đầu tư là 265 tỷ đồng.

Về các vấn đề liên quan nêu trên, Chủ tịch UBND xã Phù Lãng ông Trương Văn Quân - khẳng định với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, trong tháng 9/2026, xã Phù Lãng sẽ xử lý triệt để.

Hai ki-ốt chợ Châu Cầu đang được cho thuê để làm cơ sở giáo dục mầm non. (Ảnh: Bảo Ngân).

Dưới góc độ pháp lý của sự việc, luật sư Hoàng Tùng - Văn phòng luật sư Trung Hòa (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho rằng chợ có thể được chuyển đổi thành cơ sở giáo dục nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt chuyển đổi công năng và phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên hành vi tự ý thay đổi công năng sử dụng từ ki-ốt thương mại sang cơ sở mầm non/trông giữ trẻ tại chợ Châu Cầu là hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng và đầu tư.

“Việc chủ đầu tư tự cho thuê làm cơ sở mầm non tại chợ Châu Cầu là sử dụng có dấu hiệu sai mục tiêu dự án đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, có dấu hiệu vi phạm quy định về nghĩa vụ của nhà đầu tư tại Luật Đầu tư 2020” – ông Tùng cho hay.

Theo ông Tùng, ki-ốt chợ Châu Cầu được thiết kế và cấp phép với công năng phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ chợ, hoàn toàn không có công năng làm cơ sở giáo dục. Hành vi tự ý chuyển đổi công năng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 16/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và buộc phải khôi phục lại công năng ban đầu.

Đối với hệ thống phòng cháy, chữa cháy của cơ sở trông giữ trẻ trong chợ Châu Cầu đang cơi nới…, ông Tùng cho rằng việc này là hoàn toàn sai lệch so với quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đây cũng là hành vi sửa đổi, cơi nới, cải tạo công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa đổi, vi phạm Luật Xây dựng 2014.

Vị luật sư viện dẫn Nghị định 136/2020/NĐ-CP và Nghị định 50/2024/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung) cho biết, trường mầm non, nhà trẻ là loại hình cơ sở có tính chất nguy hiểm về cháy nổ cao và thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy độc lập. Đặc thù của nhóm đối tượng tại đây là trẻ em, là đối tượng không có khả năng tự thoát nạn khi xảy ra sự cố. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy của chợ được tính toán dựa trên mật độ và đặc điểm của công trình thương mại, hoàn toàn không tương thích với quy chuẩn áp dụng cho cơ sở giáo dục.

“Căn cứ Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần: Ra quyết định đình chỉ hoạt động ngay lập tức đối với cơ sở trông giữ trẻ này do có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ. Xử phạt hành chính chủ đầu tư và chủ cơ sở đối với hành vi đưa cải tạo công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Buộc tháo dỡ phần công trình cơi nới trái phép và hoàn trả mặt bằng”- luật sư Tùng nhấn mạnh.

Hai ki-ốt được cơi nới, lắp đặt pin năng lượng mặt trời. (Ảnh: Bảo Ngân).

Trước đó, thông tin với PV, đại diện chủ đầu tư cho biết dự án đầu tư xây dựng chợ Châu Cầu đang được nhà nước miễn thuế đất. Tuy nhiên, lại cho thuê diện tích 2 ki-ốt để làm cơ sở trông giữ trẻ, có dấu hiệu chưa đúng với mục tiêu chủ trương đầu tư của dự án chợ và giấy phép xây dựng. Về nội dung này, luật sư Tùng cho hay việc ưu đãi miễn giảm tiền thuê đất hoặc các loại thuế liên quan đối với dự án chợ Châu Cầu được cơ quan nhà nước áp dụng căn cứ trên mục đích sử dụng đất đất thương mại dịch vụ (đất chợ) và mục tiêu dự án được phê duyệt.

Tuy nhiên theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Luật Đất đai, khi người sử dụng đất sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm cam kết để hưởng ưu đãi đầu tư, cơ quan Thuế có quyền truy thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với phần diện tích đất bị sử dụng sai mục đích (diện tích 2 ki-ốt chuyển thành cơ sở trông giữ trẻ tại chợ Châu Cầu) trong suốt thời gian vi phạm; Xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc khai sai căn cứ tính thuế tùy theo mức độ vi phạm.

Ngoài ra, theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc vi phạm quy định pháp luật kéo dài mà không khắc phục, cơ quan quản lý đầu tư có quyền ngừng hoặc chấm dứt một phần hoạt động của dự án đầu tư, đồng thời thu hồi các ưu đãi đầu tư đã cấp.

“Để thượng tôn pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh cần vào cuộc thanh tra, làm rõ quá trình quản lý, sử dụng đối với dự án đầu tư xây dựng chợ Châu Cầu"- ông Tùng bày tỏ.

Ông Hoàng Công Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Đầu tư, Xây dựng, Quản lý và Khai thác Chợ Hải An - Châu Cầu, cho biết đơn vị có ký hợp đồng cho bà T. thuê ki-ốt 2A,2B tại chợ Châu Cầu với mục đích kinh doanh. Sau đó, hai ki-ốt được sử dụng làm cơ sở mầm non trông trẻ. Ngành giáo dục cũng đã đến kiểm tra, cơ sở cũng có đưa ra các giấy tờ pháp lý đầy đủ. Đối với phần công trình cơi nới trên mái ki-ốt 2A,2B, vị đại diện Hợp tác xã đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An - Châu Cầu cho biết, cơ sở mầm non cơi lên để lắp đặt pin năng lượng mặt trời, bên trong chỉ để bàn ghế, vật dụng và không cho trẻ nhỏ lên đây.

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