Phú Thọ phân cấp quản lý trật tự xây dựng đến xã từ 1/10/2026

UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phân cấp quản lý trật tự xây dựng cho UBND cấp xã và Ban Quản lý các Khu công nghiệp từ ngày 1/10/2026.

Cụ thể, tại quyết định số 54/2026/QĐ-UBND, về phân cấp và quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý năng lực hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh đã phân cấp trực tiếp cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp và UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công đối với công trình xây dựng trên địa bàn được giao quản lý.

Máy xúc đào xới bên trong một khu đất trên địa bàn phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, về phân cấp quản lý trật tự xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng tại địa bàn được giao quản lý, trừ công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình xây dựng tạm quy định tại điểm a khoản 2, Điều 43, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;

UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, trừ công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng khẩn cấp, cấp bách, công trình xây dựng tạm quy định tại điểm a khoản 2, Điều 43, Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và công trình thuộc điểm a khoản này.

Đối với phân cấp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng công trình, thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng đối với công trình xây dựng tại địa bàn được giao quản lý; UBND cấp xã tiếp nhận thông báo khởi công xây dựng đối với công trình xây dựng trên địa bàn quản lý, trừ công trình được quy định tại điểm a khoản này.

Việc phân cấp này đưa trách nhiệm quản lý xây dựng về sát địa bàn, góp phần nâng cao vai trò của chính quyền cơ sở trong kiểm tra, xử lý vi phạm ngay từ đầu.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ giữ vai trò cơ quan chuyên môn tham mưu, chủ trì đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình quản lý trật tự xây dựng; định kỳ ngày 15/12 hằng năm báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng. Những vụ việc phức tạp, vượt thẩm quyền được Sở phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý…