Bắc Ninh yêu cầu 30 xã phường báo cáo diện tích rừng

UBND TP Bắc Ninh yêu cầu 30 xã, phường khẩn trương rà soát, báo cáo diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê về Sở NN&MT.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Đào Quang Khải đã ký công văn về việc tập trung rà soát, hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hiện trạng, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng kế hoạch, bảo đảm tiến độ thực hiện theo quy định.

Theo đó việc giao rừng, cho thuê rừng, giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, xác lập rõ chủ rừng, chủ sử dụng đất lâm nghiệp, hạn chế tình trạng đất rừng chưa được quản lý chặt chẽ, đồng thời tạo cơ sở để phát triển lâm nghiệp bền vững.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, qua tổng hợp báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến hết ngày 30/8/2026, mới có 39/69 xã, phường có rừng, đất lâm nghiệp thực hiện báo cáo. Trong đó, 3 địa phương đã xây dựng kế hoạch giao, cho thuê rừng; 17 địa phương còn diện tích chưa giao, chưa cho thuê nhưng chưa xây dựng kế hoạch; 19 địa phương báo cáo không còn diện tích thuộc đối tượng lập kế hoạch; còn 30 địa phương chưa gửi báo cáo theo yêu cầu.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường có rừng, đất lâm nghiệp xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026; tập trung chỉ đạo, bố trí nhân lực, kinh phí, tổ chức thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Đối với 30 xã, phường chưa gửi báo cáo, thành phố yêu cầu khẩn trương rà soát, báo cáo diện tích rừng, đất lâm nghiệp chưa giao, chưa cho thuê về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/9/2026; trường hợp còn diện tích thuộc đối tượng giao, cho thuê phải xây dựng kế hoạch gửi cơ quan chuyên môn thẩm định trước ngày 30/9/2026.

Đối với 17 xã, phường còn diện tích rừng nhưng chưa xây dựng kế hoạch, cần rà soát hiện trạng, nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng; đối chiếu hồ sơ lâm nghiệp, địa chính với thực địa; xác định rõ vị trí, diện tích, ranh giới, loại rừng, trạng thái rừng, đối tượng và hình thức giao rừng, cho thuê rừng để hoàn thiện kế hoạch theo quy định.

UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương phân loại diện tích rừng, đất lâm nghiệp theo nhóm đủ điều kiện, chưa đủ điều kiện và không thuộc đối tượng giao, cho thuê; xác định rõ nguyên nhân, giải pháp xử lý đối với những diện tích chưa đủ điều kiện; đồng thời chủ động tổ chức đo đạc, xác định ranh giới, cắm mốc, lập bản đồ và hoàn thiện hồ sơ quản lý.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương thực hiện; tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa, tham mưu UBND thành phố phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng đối với diện tích đủ điều kiện, bảo đảm đồng bộ với việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp; Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp rà soát, thẩm định nhu cầu kinh phí, tham mưu bố trí nguồn lực thực hiện, hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định.

Việc hoàn thành giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời tạo nền tảng để phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.