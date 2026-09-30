Giám đốc Công ty Tuấn Hậu LS bị khởi tố vì gây ô nhiễm môi trường

Ngày 30/9, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố Nguyễn Phúc Hậu (sinh năm 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (sinh năm 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”, theo Điều 235 Bộ luật Hình sự, xảy ra trong tháng 8/2026 tại khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3, thôn Hua Cầu, xã Na Dương (tỉnh Lạng Sơn).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu.(Ảnh: CA Lạng Sơn).

Kết quả điều tra xác định, Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (gọi tắt Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri (tỉnh Lạng Sơn). Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can Trần Văn Cường. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều về Luật Bảo vệ môi trường.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Chất thải xây dựng san lấp trong khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Cơ quan chức năng xác định khối lượng chất thải rắn thông thường. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Tại vị trí mà Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường đã tự ý đổ thải, không được các cơ quan chức năng cấp phép tại khu vực Cụm Công nghiệp Na Dương 3 với tổng diện tích của khu vực đất được đổ thải để san lấp mặt bằng là 3.263,5 m2; tổng Khối tích chất thải đầm chặt tính được là 783,12 m3 có khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000 kg.

Đến ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội danh nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.